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ماذا تعرف عن كلاوديو مارادونا مهاجم الفيصلي الجديد؟

  • 16 أيلول 2026
  • 09:05
ماذا تعرف عن كلاوديو مارادونا مهاجم الفيصلي الجديد

خبرني - أعلن النادي الفيصلي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم البرازيلي كلاوديو مارادونا، لينضم إلى صفوف الفريق، ونشر النادي عبر حسابه: "من بلاد الأساطير، المهاجم البرازيلي كلاوديو مارادونا في بيت الزعامة".

ويملك مارادونا تجربة في عدد من الدوريات العربية والبرازيلية، إذ سبق له اللعب مع نوروز العراقي ودبا الحصن الإماراتي ونادي الذهب السعودي، إلى جانب عدد من الأندية البرازيلية.

وتشير الأرقام المتاحة إلى أن أبرز محطاته كانت مع نوروز العراقي، حيث خاض 38 مباراة وسجل 12 هدفاً وصنع 3، فيما شارك مع دبا الحصن الإماراتي في 16 مباراة، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.

وفي البرازيل، خاض المهاجم 42 مباراة مع ساو خوسيه وسجل 6 أهداف وصنع هدفاً، فيما سجل 5 أهداف وصنع هدفاً خلال 12 مباراة مع نادي الذهب السعودي، كما خاض 24 مباراة مع أندية برازيلية أخرى وسجل 4 أهداف.

وبرز مارادونا مع نوروز خلال موسمه الأول، بعدما سجل 8 أهداف في أول 14 مباراة، قبل أن يضيف 4 أهداف في الموسم التالي.

ويشغل اللاعب بصورة أساسية مركز المهاجم الصريح، كما يمكنه اللعب مهاجماً ثانياً أو جناحاً أيسر، ليمنح الجهاز الفني للفيصلي أكثر من خيار في الخط الأمامي.

وبحسب المعلومات المتاحة، تقدر القيمة السوقية للاعب بنحو 175 ألف يورو، فيما حصل خلال مشاركاته الأخيرة في الدوري العراقي على 6 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

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