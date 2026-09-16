مواصفات الهاتف المنافس الأحدث من سامسونغ

خبرني - بدأت سامسونغ بالترويج لهاتف Galaxy A18 الجديد الذي ستطرحه بسعر رخيص نسبيا لينافس أفضل هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.

حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (164.4/77.9/7.7) ملم، وزنه 196 غ.

شاشته جاءت Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1080/2340) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 385 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بطبقة Corning Gorilla Glass 3 المقاومة للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17"، ومعالج Exynos 1610، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكر تخزين داخلية 64/128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل.

دعمته سامسونغ أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط.