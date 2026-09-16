والدة إيلون ماسك: أنام في مرآب ابني عندما أزوره

خبرني - كشفت ماي ماسك، والدة الملياردير إيلون ماسك، أنها تنام في مرآب ابنها عندما تزوره في منشأة "ستاربيس" التابعة لشركة "سبيس إكس" في تكساس، مؤكدة أنها لا تجد حرجا في العيش بظروف بسيطة.

وقالت ماي، البالغة 78 عاما، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" إن تجربتها الطويلة في الاعتماد على نفسها جعلتها تتعامل مع أبسط ظروف المعيشة باعتبارها أمرا طبيعيا.

ويشتهر إيلون ماسك بعدم امتلاكه مسكنا دائما، إذ يفضل المبيت لدى أصدقائه أو الإقامة مؤقتا في أماكن متواضعة. ويبدو أن والدته تشاركه هذا الأسلوب في التعامل مع ظروف المعيشة؛ فقد نشأت وهي تخيم في صحراء كالاهاري، وظلت تتنقل بين منازل الآخرين و"تنام على أرائكهم" حتى بلغت سن الستين.

وأضافت ماي للصحيفة: "إذا كان لدي أريكة أو مرتبة على الأرض، فأنا بخير. النوم على الأرض يعني أن هناك سقفا فوق رأسك. هذه رفاهية".

ووفقا لـ"نيويورك بوست"، تعكس هذه "البساطة" نهج ماي في الحياة، بعدما أمضت سنوات في تربية أطفالها الثلاثة كأم عزباء، وبناء مسيرة مهنية ناجحة، وتوفير حياة مستقرة لأسرتها، وهي تجارب تتناولها في مذكراتها الجديدة "Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age".