تحذير للنساء.. آلام الدورة الشهرية قد تخفي أحيانا عدوى منقولة جنسيا

خبرني - تعاني كثير من النساء آلام الدورة الشهرية من دون أن يثرن القلق بشأنها، لكن الأطباء يحذرون من أن تغير طبيعة هذه الآلام أو ظهور أعراض مصاحبة لها قد يشير أحيانا إلى عدوى منقولة جنسيا.

وأوضح الخبراء أن أعراض هذه العدوى، وهي الكلاميديا، قد تختلط مع آلام الدورة الشهرية أو التهاب المسالك البولية، ما يؤدي إلى تأخر اكتشافها وعلاجها.

وتوضح الدكتورة آسيا مولا، وهي طبيبة عامة في مركز The Health Suite في ليستر، أن بعض النساء قد يلاحظن زيادة في شدة آلام الدورة أو استمرارها لفترة أطول من المعتاد، إضافة إلى تبقيع دموي بين الدورات. وقد تشمل العلامات الأخرى الألم أثناء الجماع، والحرقان عند التبول، والإفرازات غير المعتادة.

وتقول الدكتورة مولا إن المشكلة تكمن في أن هذه الأعراض قد تبدو شبيهة بمشكلات صحية أخرى، لذلك قد تعالج المرأة العرض من دون اكتشاف السبب الحقيقي.

وإذا تركت الكلاميديا من دون علاج، يمكن أن تنتقل العدوى إلى الرحم وقناتي فالوب، ما قد يؤدي إلى مرض التهاب الحوض (PID)، الذي يمكن أن يسبب مشكلات في الخصوبة ويزيد خطر الحمل خارج الرحم. كما أن مرض التهاب الحوض قد يتطور من دون أعراض واضحة، ما يعني أن اكتشافه قد يتأخر لسنوات.

متى يستدعي الأمر الفحص؟

لا يعني ألم الدورة الشهرية بالضرورة وجود عدوى منقولة جنسيا، لكن ينصح بإجراء الفحص عند ملاحظة تغير واضح في طبيعة الألم، أو حدوث نزيف بين الدورات، أو الشعور بألم أثناء الجماع، أو ظهور إفرازات غير معتادة.

ويجرى الفحص عادة من خلال عينة بول أو مسحة، بينما يعالج مرض الكلاميديا في معظم الحالات بدورة قصيرة من المضادات الحيوية.