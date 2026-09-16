ميسي يستعد للمشهد الأخير بقميص الأرجنتين

خبرني - يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة منتخب بلاده للمباريات الودية الدولية المقبلة، في خطوة تمهد لظهوره الأخير بقميص "الألبيسيليستي" وسط احتفالية مرتقبة من الجماهير الأرجنتينية.

وأعلن المدرب ليونيل سكالوني قائمة المنتخب التي تضم ميسي إلى جانب عدد من أبرز نجوم الفريق، فضلا عن مجموعة من المواهب الشابة، استعدادًا للمباريات المقررة خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخوض ميسي مباراة وداعية أمام منتخب بنين يوم 6 أكتوبر المقبل، على ملعب "مونومنتال" في بوينس آيرس، بعدما وافق قائد المنتخب على المشاركة في اللقاء الذي يرتقب أن يشهد تكريما لمسيرته التاريخية مع الأرجنتين.

وأكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، أنه سيتم توجيه الدعوة إلى عدد من زملاء ميسي الذين توجوا معه بكأس العالم 2022 في قطر، لمشاركته هذه المناسبة برفقة عائلاتهم، في أجواء احتفالية تليق بمسيرته مع المنتخب.

وتضم قائمة سكالوني، إلى جانب ميسي، أسماء بارزة مثل إيميليانو مارتينيز، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، إنزو فرنانديز، أليكسيس ماك أليستر، رودريغو دي بول، خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز.

كما شهدت القائمة حضور عدد من الوجوه الشابة، من بينها رومان فيجا، ماتياس سولي، جيانلوكا بريستياني وسانتياغو كاسترو، في إطار مواصلة سكالوني منح الفرصة لجيل جديد من اللاعبين.

وتبدأ الأرجنتين جولتها بمواجهة بوليفيا يوم 30 سبتمبر في مدينة كوردوبا، قبل أن تلتقي بوركينا فاسو يوم 3 أكتوبر، ثم تختتم مبارياتها بمواجهة بنين في 6 أكتوبر على ملعب "مونومنتال".

ومن المنتظر أن تحظى مباراة بنين باهتمام خاص، باعتبارها المناسبة التي قد تشهد الفصل الأخير من مسيرة ميسي الدولية، بعد سنوات حافلة بالإنجازات مع المنتخب، كان أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا.

وفي الوقت ذاته، يبقى مستقبل المدرب ليونيل سكالوني مع المنتخب الأرجنتيني مفتوحا، في ظل اقتراب نهاية عقده في ديسمبر المقبل، بينما يستعد منتخب "راقصو التانغو" لبدء مرحلة جديدة بعد نهاية حقبة مونديال 2026.