الأردن.. أجواء حارة نسبيا الأربعاء ومعتدلة الخميس

خبرني - يكون الطقس الأربعاء، حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، وحارًا في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول في ساعات المساء إلى جنوبية غربية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 36 و21 درجة مئوية، وفي غرب عمّان بين 34 و20، وفي المرتفعات الشمالية بين 32 و20، وفي مرتفعات الشراة بين 33 و18، وفي مناطق البادية بين 38 و20، وفي مناطق السهول بين 36 و19، وفي الأغوار الشمالية بين 42 و23، وفي الأغوار الجنوبية بين 42 و26، وفي البحر الميت بين 41 و26، وفي خليج العقبة بين 41 و27 درجة مئوية.

ويطرأ الخميس انخفاض قليل في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

كما يطرأ الجمعة انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات غيوم على ارتفاعات مختلفة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات، مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويبقى الطقس السبت معتدلا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.