سفير إسرائيل يلمّح إلى مفاجأة خليجية.. الكويت قد تنضم إلى اتفاقات أبراهام

خبرني - رجح سفير إسرائيل لدى الإمارات يوسي شيلي، انضمام دولة خليجية جديدة إلى اتفاقات السلام مع تل أبيب قريبا، نافيا علمه بأي تحذير إماراتي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر.

وقال يوسي شيلي، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن جهودا تُبذل حاليا لتوسيع اتفاقات أبراهام، متوقعا انضمام دولة خليجية جديدة إليها خلال الأشهر المقبلة.



ورجّح شيلي أن يحدث ذلك خلال فترة تتراوح بين أربعة أشهر وستة أشهر، مشيرا إلى احتمال أن تكون الكويت هي الدولة الخليجية التالية التي تنضم إلى الاتفاقات: "ربما تكون أمامنا مفاجأة، والجميع يعمل على هذا الأمر".

وأوضح السفير الإسرائيلي أن هناك مؤشرات، بحسب تقديره، على أن الكويت بدأت تستوعب التحولات التي شهدتها المنطقة. كما أشار إلى استمرار العمل على تعزيز التعاون مع الإمارات وتطوير العلاقات بين الجانبين.

وبشأن التقارير التي تحدثت عن تحذير الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر، قال شيلي إنه لا علم له بوجود مثل هذا التحذير.

وأشار إلى أنه كان موجودا في الإمارات خلال تلك الفترة، لكنه "لا يتذكر أي تحذير أو أي نقاش حول هذا الأمر"، مؤكدا أنه لم يسمع عن تحذير من هذا النوع خلال الأشهر التي سبقت الهجوم.

وكانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية قد نفت تقرير "هآرتس"، كما ردت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، قائلة: "حكومة دولة الإمارات لا تعلق على ما ينشر في وسائل الإعلام من تقارير أو تكهنات بشأن المحادثات بين قادة الحكومات".

وأضاف البيان: "منذ 7 أكتوبر تركزت جهود الإمارات على خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي والحد من العنف"، مردفة: "حافظت الجهات الحكومية في كل من الإمارات وإسرائيل منذ بدء العلاقات على قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة".

وأكدت أبو ظبي أنه "منذ بدء العلاقات بين الإمارات وإسرائيل جرى ولا يزال تبادل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين الجهات المعنية".

واعتبر شيلي أن الجدل الذي أثارته هذه التقارير لم يترك تأثيرا جوهريا على العلاقات بين إسرائيل والإمارات، مشيرا إلى استمرار تطور التعاون بين البلدين.

وقال إن العلاقات تشهد "صعودا دراماتيكيا"، في ظل تزايد الزيارات وأشكال التعاون بين الجانبين، موضحا أن بعضها معلن، بينما يبقى بعضها الآخر غير معلن بسبب حساسية الوضع في المنطقة.

وتأتي تصريحات شيلي بالتزامن مع مرور ست سنوات على انضمام الإمارات إلى اتفاقات أبراهام، التي أسست لعلاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات عام 2020.

ووصف السفير الإسرائيلي العلاقات مع أبوظبي بأنها شهدت فترات من الصعود والهبوط، لكنه أكد أن الاتجاه الحالي، من وجهة نظره، إيجابي للغاية.