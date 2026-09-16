اعتراض مسيّرة حاولت دخول أجواء مكة المكرمة

خبرني - أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي، قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت المسيّرة عند الساعة 18:50، مشيرا إلى أن عملية الاعتراض تمت جنوب مدينة مكة المكرمة.

وبيّن المالكي أن هذه المحاولة تعد الثانية لاستهداف مكة المكرمة، بعد محاولة أولى بإطلاق صاروخ باليستي عام 2017.

ووصف المالكي المحاولة بأنها "عمل مشين" يستهدف مهبط الوحي وأرض الرسالة ومهوى أفئدة الملايين من المسلمين، ومحاولة لترويع ضيوف بيت الله الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين.

وأضاف أن المحاولة ستبقى "وصمة سوداء" في سجل انتهاكات الحوثيين، باعتبارها فعلا متعمدا لاستثارة مشاعر ملايين المسلمين.

وشدد المالكي على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن "خط أحمر"، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الحوثيين وسلوكهم العدائي.

تحذير سعودي من تهديد الملاحة

وتزامن التصعيد مع تشديد السعودية، أمام مجلس الأمن، على ضرورة مواجهة ما وصفته بـ"عسكرة المضائق" بموقف حازم، محذرة من أن تهديد الملاحة في باب المندب ينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي.

وأشارت السعودية إلى أن الحوثيين يهددون سلامة الملاحة في مضيق باب المندب، فيما كشف مصدر أمني يمني عن نشر الجماعة المدعومة من إيران ألغاما في المضيق، بالتزامن مع حفر خنادق في جبال مطلة عليه.

وأكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل أن الرياض تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها، مجددا دعم المملكة لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وحماية أراضيه.

وفي السياق ذاته، شدد الواصل على أن الحوثيين يرفضون أي تسوية من شأنها تخفيف الواقع المرير في اليمن، لافتا إلى أن المملكة سعت دائما إلى تهيئة الظروف لتحقيق السلام في البلاد.

وتأتي هذه التطورات في ظل تكرار الهجمات الحوثية على مدن سعودية، كان آخرها محاولة استهداف مكة المكرمة، في تصعيد وصفه باحثون سياسيون بأنه يعكس استخدام الجماعة لخدمة أجندات سياسية، حتى على حساب المقدسات الإسلامية.