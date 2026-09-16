الكونغرس: إعادة بناء مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية تتطلب 5 سنوات

خبرني - قال مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي إن إعادة بناء مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية قد تستغرق 5 سنوات على الأقل، وذلك مع زيادة الإنتاج.

وأضاف مكتب الميزانية في الكونغرس -الثلاثاء- أن استنزاف صواريخ باتريوت، وثاد، ومنظومة "إس إم-3″، و"إس إم-6" قد يحد من قدرات واشنطن إذا اندلعت مواجهة عسكرية مع الصين.

وكشف المكتب أن الإدارة الأمريكية طلبت 87.6 مليار دولار من التمويل الإضافي لعمليات الشرق الأوسط وأغراض أخرى بينها 67.1 مليار دولار لوزارة الدفاع، موضحا أن نحو 42.3 مليار دولار من طلب التمويل الإضافي للإدارة تبدو مرتبطة مباشرة بالحرب مع إيران.



الإنفاق الشهري على الحرب

وأشار تقرير الكونغرس إلى أن استمرار المواجهة بمستوى منخفض قد يكلف وزارة الحرب الأمريكية نحو ملياري دولار إضافيين شهريا، لكنّ ارتفاع حدة القتال إلى مستوى شهر يوليو/تموز، قد يرفع الكلفة الشهرية للحرب إلى نحو 3 مليارات دولار.

وقال إن استبدال الذخائر التي استخدمتها القوات الأمريكية في المواجهة مع إيران سيكلف نحو 21.7 مليار دولار، وأن نحو 13.1 مليار دولار من كلفة الذخائر مخصصة لتعويض صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية المستخدمة ضد الهجمات الإيرانية.

وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس كلفة تعويض صواريخ كروز الهجومية المستخدمة ضد إيران بنحو 7.3 مليارات دولار، في حين قدر كلفة ساعات الطيران العسكري الإضافية المرتبطة بالعمليات ضد إيران بنحو 10.4 مليارات دولار.

وأوضح أن خسائر المعدات التي تحتاج وزارة الدفاع إلى استبدالها جراء القتال تُقدَّر بنحو 1.9 مليار دولار، مشيرا إلى أن إيران دمرت رادارا تابعا لمنظومة ثاد تُقدَّر كلفته بنحو 500 مليون دولار.

البنتاغون يكشف فاتورة الحرب

وكشف تقرير لمكتب المفتش العام في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، عن نقص في الذخائر وظهور اختناقات في سلاسل التوريد.



وقدّر التقرير كلفة الحرب بالنسبة لأمريكا بنحو 33 مليارا و400 مليون دولار، منها 22 مليارا و300 مليون دولار قيمة الذخائر المستخدمة، و3 مليارات و700 مليون دولار لخسائر المعدات، إضافة إلى 7 مليارات و400 مليون دولار لنفقات أخرى. ولا تشمل هذه الأرقام كلفة إصلاح المنشآت المتضررة.

وأشار التقرير إلى أضرار كبيرة لحقت بالطائرات والمعدات العسكرية، بينها تدمير أو إصابة 4 مقاتلات من طراز "إف 15 إي"، ومقاتلة "إف 35 إيه"، وطائرة هجومية من طراز "إيه 10″، فضلا عن 12 طائرة لإعادة التزود بالوقود و9 طائرات أخرى. كما دُمر أكثر من 30 مسيّرة من طراز "إم كيو 9" بحلول يونيو/حزيران.

ورغم هذه المعطيات، نفى وزير الحرب بيت هيغسيث تقارير تحدثت عن نفاد الذخائر، بينما قال ترمب إن بلاده تنتج أسلحة متطورة بكميات أكبر من أي وقت مضى، وإنها تُسلَّم يوميا إلى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.