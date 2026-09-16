خبرني - سمع دوي انفجار قوي مساء الثلاثاء، قرب قضاء سوران في محافظة أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق.

وأفادت مصادر بسماع دوي الانفجار، دون ورود مزيد من التفاصيل حول أسبابه أو الأضرار الناجمة عنه حتى الآن.

في حين، صرح مصدر أمني عراقي، بانفجار طائرة مسيرة "مفخخة" شرق محافظة أربيل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عراقية.

علماً بأنه منذ اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير الماضي، تعرض إقليم كردستان العراق للقصف أكثر من ألف مرة، إذ توزعت الضربات بين هجمات أعلنت فصائل عراقية مسلحة شنها على مصالح أميركية، وضربات إيرانية على مواقع للمعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة منذ سنوات في شمال العراق.