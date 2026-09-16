فانس: الحرب مع إيران قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي

خبرني - قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن الحرب مع إيران قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، متفقا مع الرئيس دونالد ترامب في هذا التقدير.

وأضاف فانس، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، أن إيران ستواصل فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد الانتخابات، مشيرا إلى أن حركة الملاحة عبر المضيق عادت إلى أكثر من 50% من مستوياتها الطبيعية.

وكان ترامب قد قال؛ إن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي، مشيرا إلى أن طهران تواجه "مأزقا عميقا" وتواصل القتال بصعوبة.

وفي تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، ذكر ترامب أن القدرات الصاروخية الإيرانية دمرت إلى حد كبير، ما يجعل تصنيع المزيد من الصواريخ أمرا صعبا، مع بقاء قدرة طهران على إطلاق بعضها.

كما قال إن الولايات المتحدة دمرت القدرات النووية الإيرانية، وإن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا"، مشيرا إلى أن واشنطن استخدمت قاذفات "بي-2" لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترامب أن الإيرانيين يسعون إلى إخراجه من السلطة، لاعتقادهم بأن الديمقراطيين سيسمحون لهم بامتلاك سلاح نووي.