مصدر عسكري يمني: ميليشيا الحوثي نشرت ألغاماً في باب المندب

خبرني - وسط استمرار الهجمات الحوثية في اليمن وتصاعد المخاطر حول حركة الملاحة، كشف مصدر عسكري يمني أن ميليشيا الحوثي نشرت ألغاماً في مضيق باب المندب، بالتزامن مع حفر خنادق في جبال مطلة على المضيق الاستراتيجي.

إلى ذلك، قال المصدر العسكري اليمني إن ميليشيا الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة على مضيق باب المندب، كما أقدمت على تلغيم البحر في المنطقة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن مصدر عسكري يمني إزالة خطر لغم بحري زرعته ميليشيا الحوثي في باب المندب، موضحاً أنه عُثر على اللغم في منطقة حيوية للممر الدولي قبل أن تقوم القوات البحرية بتعطيله واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء خطره.

مخاوف دولية

أتى حديث المصدر العسكري اليمني في وقت يعقد فيه مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الثلاثاء لمناقشة التطورات في باب المندب.

وقد تفاقمت المخاوف الدولية بشأن سلامة الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر إثر تهديدات الحوثيين، بالتزامن مع تقدم الميليشيا في الأيام القليلة الماضية، بما شمل الاستيلاء على جزيرة بريم عند مدخل البحر الأحمر، في حين أعلنت القوات الحكومية إعادة ترتيب خطوطها جنوب مدينة المخا.



كما أدت الهجمات على الساحل الغربي اليمني المطل على مضيق باب المندب الاستراتيجي، إضافة إلى جزر استراتيجية داخل المضيق وفي محيطه، إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

وعاد اليمن في يوليو إلى واجهة التصعيد الإقليمي، مع تجدد المواجهات بين ميليشيات الحوثي والقوات اليمنية على وقع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

في السياق ذاته، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء أن 100 ألف شخص على الأقل نزحوا منذ استئناف المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، والتي سيطر خلالها المتمردون على الساحل الغربي للبلاد ومنطقة مضيق باب المندب.

وأفادت المفوضية بأن "التصعيد السريع للأعمال القتالية على طول الساحل الغربي لليمن تسببت بنزوح أكثر من 100 ألف شخص داخل البلاد، ودفعت آلاف الآخرين للبحث عن ملجأ في جيبوتي، على الطرف الآخر من مضيق باب المندب".