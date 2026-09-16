قوتها 3 أضعاف هيروشيما.. أميركا تخطط لتسليح إسرائيل بقنابل شديدة

خبرني - تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إرسال أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار، في صفقة مزمعة تشمل 40 ألف قنبلة زنة الواحدة منها ألفا رطل (نحو 907 كيلوغرامات)، وفقا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست ووكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين.

وتتضمن الصفقة -وفقا لمسؤول أمريكي مطّلع- 20 ألف قنبلة من طراز "إم كيه-84" التي تُعرف بالمطرقة، و20 ألف قنبلة من طراز "بي إل يو-117″، و20 ألف رأس حربي خارق للتحصينات من طراز "آي-2000".



وستكون الصفقة، إذا أُقرت، أكبر من عمليات نقل سابقة لقنابل زنة ألفي رطل إلى إسرائيل خلال إدارتي جو بايدن وترمب، كما ستتجاوز صفقة أسلحة أثارت الجدل بقيمة 2.04 مليار دولار أُقرت عام 2025 وتجاوزت إجراءات المراجعة المعتادة في الكونغرس.

"المطرقة" سلاح الإبادة

وتُعتبر قنبلة "إم كيه-84" من أكثر الذخائر التقليدية تدميرا في الترسانة العسكرية الغربية، إذ يمكن لانفجارها قذف شظايا معدنية لمسافات تصل إلى آلاف الأقدام، فضلا عن قدرتها على اختراق الخرسانة والمعادن السميكة وإحداث حفر كبيرة.

وأطلق الطيارون الأمريكيون على قنبلة "إم كيه-84" لقب "المطرقة" خلال حرب الخليج عام 1991، وكانت هذه القنبلة الذخيرة الوحيدة التي علّق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن شحناتها إلى إسرائيل مؤقتا عام 2024، بسبب مخاوف بشأن سقوط ضحايا مدنيين، قبل أن يلغي ترمب هذه السياسة في يناير/كانون الثاني 2025.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل زنة ألفي رطل على نطاق واسع في حرب الإبادة على غزة وفي لبنان، مما أثار انتقادات من خبراء حقوقيين بسبب الخسائر الهائلة في صفوف المدنيين، ولا سيما مع استخدام هذا النوع من القنابل في مناطق كانت إسرائيل قد حددتها مناطق آمنة للمدنيين في غزة.



وقال برايان فينيوكين، كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية، إن هناك "مخاوف حقيقية" بشأن كيفية استخدام هذه الأسلحة في المناطق المكتظة بالسكان، في ضوء سلوك إسرائيل خلال حربها في غزة، وكذلك في جنوب لبنان.

وعلق الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون بالقول إن "هذه الشحنة تعادل أكثر من ثلاثة أضعاف القوة التدميرية للانفجار النووي الذي دمر هيروشيما، لا توجد سابقة لما تفعله إدارة ترمب.. هي هبة ممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين عبر برنامج التمويل العسكري الأجنبي، إذ يخصص الكونغرس الأموال ثم تحولها السلطة التنفيذية إلى إسرائيل لشراء أسلحة أمريكية الصنع".

وأضاف: "ما فعلته حكومة نتنياهو في غزة إبادة جماعية.. قتلت وجرحت ربع مليون فلسطيني وستُستخدم الأربعون ألف قنبلة الجديدة لفعل الشيء نفسه في لبنان، وربما في دول أخرى بالمنطقة".

وفي السياق نفسه، أظهر استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك في يونيو/حزيران الماضي أن 48% من الناخبين الأمريكيين و66% من الديمقراطيين يرون أن الولايات المتحدة تقدم دعما لإسرائيل أكبر من اللازم، مقارنة بـ16% و20% على التوالي عندما طُرح السؤال للمرة الأولى عام 2017.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، استُشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني في القطاع على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.