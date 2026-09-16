مصادر فلسطينية: استشهاد قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد

خبرني - أفادت مصادر فلسطينية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، باستشهاد نائل أبو عبيد، قائد لواء رفح في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في غارة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المصادر إن أبو عبيد تولى قيادة لواء رفح خلال الحرب، خلفا لقائد اللواء السابق الشهيد محمد شبانة.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، إن الجيش الإسرائيلي هاجم -قبل قليل- قائد لواء رفح في حماس.

وأضاف البيان أن استهداف قائد لواء رفح "جاء بعد اغتيال قائد لواء خان يونس ومسؤولين كبار في حركة حماس خلال الأسبوع الجاري".

وقال نتنياهو وكاتس إن رسالة إسرائيل هي أنه "لا يوجد أي مسلح محصن"، وأن حماس "لن تبقى في قطاع غزة".

وفي بيان منفصل، أعلن كاتس "نجاح العملية"، قائلا إن إسرائيل اغتالت قائد لواء رفح في حركة حماس، ومؤكدا أن السياسة التي يتبعها مع نتنياهو في هذا الشأن "واضحة".