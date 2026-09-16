برنامج الأغذية العالمي: نقص التمويل يهدد بحرمان مليوني شخص من الغذاء في جنوب السودان

خبرني - حذّر برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء، من أن نحو مليوني شخص في جنوب السودان قد يُحرمون من مساعداته خلال أسابيع؛ بسبب نقص التمويل، في بلد يعاني أكثر من نصف سكانه صعوبة في تأمين غذائهم يوميا.

وقال نائب المدير التنفيذي للعمليات في البرنامج ماثيو هولينغوورث للصحفيين في جنيف، إن "7,8 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان البلاد، يكافحون اليوم لتأمين طعامهم اليومي".

ويدعم البرنامج حاليا نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء، لكن هولينغوورث حذّر من أن عدد المستفيدين "سينخفض إلى مليون شخص بحلول نهاية الشهر أو مطلع الشهر المقبل" إذا لم يحصل البرنامج الأممي قريبا على زيادة كبيرة في موارده.

ويحتاج البرنامج بصورة فورية إلى 86 مليون دولار لمواصلة عملياته في جنوب السودان، وإلى 416 مليونا خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال هولينغوورث "في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان لدينا في ملكال عشرة آلاف طن من المواد الغذائية مخزنة مسبقا وجاهزة للنقل فور انتهاء موسم الأمطار، أما اليوم، فلم يتبق في المستودع نفسه سوى أقل من 300 طن".

وأضاف "ليس السبب تراجع الاحتياجات أو تحسن الوضع، بل إن المنظمات الإنسانية لم تعد تملك الموارد التي كانت متاحة لها سابقا".

وأوضح أن النزاعات ونزوح السكان والصعوبات الاقتصادية والصدمات المناخية والأوضاع في السودان المجاور تتضافر؛ لتجعل ملايين الأشخاص أكثر عرضة للخطر.

وبحسب المسؤول، يحتاج نحو 2,2 مليون طفل و1,2 مليون امرأة حامل أو مرضعة بصورة عاجلة إلى مساعدات غذائية.

ويواجه جنوب السودان كذلك تداعيات الحرب في السودان المجاور، إذ يعبر نحو ثلاثة آلاف شخص الحدود أسبوعيا "بحثا عن الأمان والغذاء والمياه والمأوى" وفق البرنامج.

وقال هولينغوورث "نحن على شفير هاوية مالية، فيما بلغت الاحتياجات مستوى غير مسبوق منذ 13 أو 14 عاما".

ويشهد جنوب السودان سلسلة من النزاعات الدموية منذ انفصاله عن السودان عام 2011.

ورغم أزماته الإنسانية والتنموية، يواصل البلد استقبال الفارين من الحرب في السودان، إذ وصل إليه أكثر من 1,4 مليون لاجئ وعائد منذ اندلاع النزاع في الدولة المجاورة عام 2023.