لغز الجورب المفقود أثناء الغسيل.. تفسير علمي لظاهرة تحير الملايين

خبرني - إذا كنت تخرج الملابس من الغسالة بعد انتهاء دورة الغسيل، ثم تكتشف أن زوجاً من الجوارب تحول إلى جورب وحيد، فأنت لست وحدك.

هذه الظاهرة المنزلية المزعجة تبدو أحياناً وكأن الغسالة تملك "شهية" خاصة للجوارب، لكن العلم لديه تفسير أكثر واقعية وأقل إثارة للقلق.

فالجوارب لا تختفي بفعل قوة غامضة، وإنما يمكن أن تضيع فعلياً داخل الغسالة أو تختلط بقطع ملابس أخرى، بينما تؤدي الاحتمالات الإحصائية دوراً في جعل المشكلة تبدو أكثر تكراراً مما نتوقع.



وبحسب موقع "The Naked Scientists"، يمكن للجوارب الصغيرة أن تنزلق إلى أماكن يصعب رؤيتها أثناء دورة الغسيل، خصوصاً في الغسالات ذات التحميل الأمامي، حيث يمكن أن تعلق بين حوض الغسالة والحلقة المطاطية المحيطة بالباب. وفي الغسالات ذات التحميل العلوي، يمكن أن تنزلق بعض القطع الصغيرة أسفل الجزء المركزي المتحرك.

وهذا يعني أن الجورب الذي نعتقد أنه "اختفى" قد يكون موجوداً فعلاً داخل الغسالة، لكنه في مكان لا نراه عند إخراج الملابس.



قد لا تكون الجوارب أكثر الملابس اختفاءً بالفعل، لكن فقدانها يلفت الانتباه أكثر من فقدان أي قطعة أخرى. فإذا اختفى قميص من الغسالة، قد لا تكتشف الأمر إلا بعد أيام، أما اختفاء جورب واحد من زوج متطابق فيترك دليلاً واضحاً فوراً: جورب وحيد في درج الملابس، بينما شريكه مفقود.

وهنا تتحول المصادفة إلى ما يشبه الظاهرة المتكررة. فالعقل يلاحظ الجورب الفردي بسهولة، ويبدأ في ربطه بالغسالة، رغم أن ما حدث قد يكون مجرد فقدان عشوائي لقطعة صغيرة أثناء الغسيل.

وبعبارة أخرى، قد لا تكون الغسالة "تسرق" الجوارب أكثر من غيرها، لكن الجوارب تمنحنا دليلاً بصرياً فورياً على أنها فقدت.



إذا كان جزء من المشكلة يكمن في قدرة الجوارب الصغيرة على الانزلاق إلى أماكن يصعب الوصول إليها داخل الغسالة، فإن الحل الأكثر بساطة هو إبقاؤها معاً منذ البداية.

ومن بين الطرق العملية استخدام أكياس شبكية مخصصة للغسيل، توضع فيها الجوارب قبل إدخالها إلى الغسالة. بهذه الطريقة تظل الجوارب في مساحة واحدة طوال دورة الغسيل، بدلاً من أن تنفصل وتتوزع بين الملابس أو تنزلق إلى مناطق يصعب رؤيتها.

لكن عالم الرياضيات روب إيستواي لديه حل أكثر طرافة وأقل كلفة: شراء جوارب من نفس اللون.

فقد تستمر الجوارب في الاختفاء بالطبع، لكن المشكلة ستصبح أقل إزعاجاً؛ لأن الجورب الذي نجا من الغسالة لن يظل مضطراً إلى انتظار شريكه الأصلي، إذ يمكنه ببساطة أن يجد جورباً آخر يشبهه في الدرج.