غارة على المنصوري .. وإسرائيل تعلن ضبط صواريخ لحزب الله

خبرني - شنت إسرائيل، مساء الثلاثاء، غارة على منطقة المنصوري في جنوب لبنان ، في أحدث تحرك عسكري إسرائيلي بالمنطقة.

ولم تتوافر على الفور معلومات عن وقوع قتلى أو مصابين جراء الغارة، كما لم تتضح طبيعة الموقع المستهدف.

وتأتي الضربة بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على صواريخ ومنصة إطلاق قال إنها تابعة لحزب الله، خلال عمليات لقواته في جنوب لبنان.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، يوم الثلاثاء، إن قوات الفرقة 210 تواصل عملياتها فيما وصفتها بـ"المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان.

وأضافت أنه خلال نشاط عسكري، الاثنين، في منطقة جبل روس، المعروفة إسرائيلياً باسم "هار دوف"، عثرت قوات لواء الجبال 810 على منصة إطلاق وصواريخ، قالت إنها تعود لحزب الله.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل بشأن عدد الصواريخ التي عثر عليها أو نوعها، كما لم يصدر تعليق فوري من حزب الله على هذه الرواية.

وأكد الجيش أنه سيواصل العمل لإزالة ما يعتبرها تهديدات لقواته ومواطني إسرائيل، قائلاً إن تحركاته تأتي وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وتشهد مناطق جنوب لبنان توتراً متواصلاً، مع استمرار الغارات والتحركات العسكرية الإسرائيلية، وسط خلافات بشأن تنفيذ الترتيبات الأمنية وانتشار الجيش اللبناني ومستقبل سلاح حزب الله.

وتأتي غارة المنصوري بعد سلسلة ضربات إسرائيلية طالت خلال الفترة الأخيرة مناطق مختلفة في الجنوب، بينها النبطية الفوقا ووادي زبقين وكفر رمان والقنطرة، فيما تؤكد إسرائيل أن عملياتها تستهدف مواقع وبنى عسكرية مرتبطة بحزب الله.