مدرب الفيصلي: فريقنا جاهز لتقديم أفضل ما لديه أمام الريان

خبرني - يستهل الفيصلي، مساء الأربعاء، مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2، عندما يحل ضيفا على الريان القطري عند الساعة 9:15 مساء على ستاد أحمد بن علي بمدينة الريان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

ويتطلع ممثل الكرة الأردنية إلى العودة بنتيجة إيجابية من الدوحة، في بداية مشواره القاري، أمام الريان الذي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور.

وقال المدير الفني للفيصلي طارق مصطفى، خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء للحديث عن المباراة، إن فريقه جاهز للمواجهة، مشيرا إلى إدراكه لقوة الريان واحترامه، في مقابل امتلاك الفيصلي الخبرة الكافية لخوض مثل هذه المواجهات.

وأشار مصطفى إلى وجود بعض الإصابات في صفوف الفريق، لكنه شدد على ثقته بجميع اللاعبين، وقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم، لافتا النظر إلى أن جماهير الفيصلي تمثل أحد أهم مصادر قوة الفريق وثقته.

من جانبه، يدخل حارس الفيصلي نور بني عطية المواجهة بثقة مستمدة من خبرة الفريق في البطولة، مشيرا إلى تتويجه بلقبها مرتين.

وأشار بني عطية إلى امتلاك الفيصلي مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة الدولية، مؤكدا جاهزية الفريق لخوض المنافسة وتقديم مباراة قوية أمام الريان.

ووصلت بعثة الفيصلي إلى الدوحة الأحد، وخاض الفريق تحضيراته الأخيرة بقيادة مصطفى، الذي ركز على الجوانب البدنية والفنية، إلى جانب الاستقرار على الخيارات والتشكيلة التي ستخوض المواجهة.

ويخوض الفيصلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه أخيرا بلقب كأس السوبر المحلي، في نتيجة يأمل الجهاز الفني أن تنعكس على أداء الفريق في ظهوره القاري.

وأوقعت القرعة الفيصلي في المجموعة الثالثة إلى جانب الريان القطري والتعاون السعودي والنهضة العماني، حيث يتنافس الرباعي على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16، ضمن منافسات تقام بنظام الذهاب والإياب.

وكان الفيصلي قد غادر إلى الدوحة بوفد برئاسة رئيس اللجنة المؤقتة للنادي محمد الحنيطي، وضم أعضاء اللجنة أحمد الحسامي، وعبد المحسن المعايطة، وسيف عجاج، وسمعان هلسة، والمستشار الفني عثمان الحسنات، والإداريين سراج التل ورامي الدبوبي.

ويضم الجهاز الفني إلى جانب مصطفى، أمير محمد، وإبراهيم المنفلوطي، ومدرب حراس المرمى عامر شفيع، وإياد علوان، فيما يتكون الجهاز الطبي من حنا منصور، وشادي عاصي، ومحمد عاصي.

ويرافق الفريق الكادر الإعلامي المكون من راضي الزواهرة، وأحمد أبو دلو، وإبراهيم أبو خوصة، وعبد الله الحراسيس، ومحمد عمر.

وضمت قائمة اللاعبين المسافرين إلى قطر نور بني عطية، وعبد الله الفاخوري، وعبد الرحمن الطلالقة، وحسام أبو ذهب، وسعيدو سيمبوري، ومهند خير الله، وأحمد عبد ربه، ومحمد حداد، وأنس بدوي، وإحسان حداد، وكاميلو سالدانا، وعون المحارمة، وغيث المدادحة، ووسيم الريالات، وفضل هيكل، ونور الروابدة، وأهوا تشارلز، وصلاح اليحيائي، ومجدي العطار، وأمين الشناينة، وأنس العوضات، وأحمد عرسان، ومالك علان، ورزق بني هاني.

وتقام منافسات دور المجموعات بمشاركة 32 فريقا موزعة على 8 مجموعات، تضم كل منها 4 فرق، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16، قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية للبطولة.