*
الاربعاء: 16 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • حليف مادورو أليكس صعب يقرّ أمام محكمة أميركية بالذنب في تهمة غسل أموال

حليف مادورو أليكس صعب يقرّ أمام محكمة أميركية بالذنب في تهمة غسل أموال

  • 15 أيلول 2026
  • 23:30
حليف مادورو أليكس صعب يقرّ أمام محكمة أميركية بالذنب في تهمة غسل أموال

خبرني - أقرّ الوزير الفنزويلي السابق أليكس صعب، حليف الرئيس نيكولاس مادورو الذي أطاحته واعتقلته الولايات المتحدة، الثلاثاء بذنبه في تهمة غسل أموال، بموجب اتفاق مع النيابة العامة الأميركية، وفق وثيقة صادرة عن محكمة في ميامي.

وترتبط قضية صعب ارتباطا وثيقا بقضية مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين يحاكمان أمام محكمة في نيويورك بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات، عقب اعتقالهما على يد قوات أميركية خاصة في كراكاس في الثالث من كانون الثاني.

وكان صعب، الذي سُلّم إلى الولايات المتحدة في أيار، قد دفع ببراءته أمام قاض في 24 تموز، قبل أن يغيّر إقراره ويوافق على التعاون مع السلطات في مقابل تخفيف عقوبته.

وجاء في وثيقة المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا "يوافق المتّهم على الإقرار بالذنب في التهمة الوحيدة الواردة في لائحة الاتهام، والتي تنسب إليه تهمة التآمر لغسل الأموال".

وينص الاتفاق على مصادرة 195 مليون دولار، وهو مبلغ يعتقد الادعاء أنه على صلة بمخطط استمر لسنوات، شمل الفساد واختلاس الأموال من برنامج المساعدات الغذائية الفنزويلي.

وقد يواجه صعب عقوبة بالسجن لنحو عشرين عاما، على أن يتحدد المبلغ النهائي للمصادرة والعقوبة التي ستصدر بحقه بناء على مدى تعاونه مع السلطات.

وكان صعب تولى وزارة الصناعة في العام 2024، لكن بعد فترة وجيزة من اعتقال مادورو، أقالته الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الكونغرس: إعادة بناء مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية تتطلب 5 سنوات
الكونغرس: إعادة بناء مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية تتطلب 5 سنوات
  • 2026-09-16 01:35
انفجار قوي يهز أربيل.. وحديث عن
انفجار قوي يهز أربيل.. وحديث عن "مسيّرة مفخخة"
  • 2026-09-16 01:23
فانس: الحرب مع إيران قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي
فانس: الحرب مع إيران قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي
  • 2026-09-16 01:20
مصدر عسكري يمني: ميليشيا الحوثي نشرت ألغاماً في باب المندب
مصدر عسكري يمني: ميليشيا الحوثي نشرت ألغاماً في باب المندب
  • 2026-09-16 00:56
قوتها 3 أضعاف هيروشيما.. أميركا تخطط لتسليح إسرائيل بقنابل شديدة
قوتها 3 أضعاف هيروشيما.. أميركا تخطط لتسليح إسرائيل بقنابل شديدة
  • 2026-09-16 00:31
رئيس وزراء ماليزيا: لن نسمح باستخدام أراضينا ممرا لشحنات تدعم إسرائيل
رئيس وزراء ماليزيا: لن نسمح باستخدام أراضينا ممرا لشحنات تدعم إسرائيل
  • 2026-09-16 00:18