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كاتس: اغتيال قائد لواء رفح في الجناح المسلح لحماس

  • 15 أيلول 2026
  • 23:25
كاتس اغتيال قائد لواء رفح في الجناح المسلح لحماس

خبرني - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يسرائيل كاتس مقتل نائل أبو عبيد، قائد لواء رفح في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، بعد سلسلة عمليات اغتيال لمسؤولين بارزين في الجناح المسلح لحماس.

وقال نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: "شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا على قائد لواء رفح في حماس، بعد تصفية قائد لواء خان يونس وعدد من الشخصيات البارزة في الحركة مطلع هذا الأسبوع". 

وأضافا: "رسالتنا واضحة، لا يوجد إرهابي بمنأى عن الاستهداف، ولن تبقى حماس في غزة، نحن نعزز قدرات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اللذين يعملان بحزم على القضاء على التهديدات وحماية المواطنين الإسرائيليين"، وفق تعبيرهما.

واستهدفت غارة إسرائيلية خيمتين في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لمقتل شخصين وإصابة 20 آخرين.

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