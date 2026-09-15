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الهلال يستهل مشواره الآسيوي بالفوز على الغرافة

  • 15 أيلول 2026
  • 23:23
الهلال يستهل مشواره الآسيوي بالفوز على الغرافة

خبرني - استهل الهلال مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز 2-1 على ضيفه الغرافة القطري، يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب.

ولعب الفريقان منقوصين منذ الدقيقة 33 بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه كريسينسيو سامرفيل لاعب الهلال وإسماعيل بن ناصر لاعب الغرافة إثر اشتباك بينهما.

افتتح البرتغالي روبن نيفيز التسجيل للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وعزز الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش تقدم الهلال بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وقلص الغرافة الفارق عبر طريق علاء الدين حسن، الذي سجل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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