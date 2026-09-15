سيميوني: ميسي من يستحق الفوز بالكرة الذهبية

خبرني - ظهر دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أمام وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء عشية استضافة أوساسونا في مواجهة مرتقبة ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، حيث حسم موقف مصابي الفريق، ووجه رسالة لجماهير الروخيبلانكوس للتكاتف في هذه المرحلة، ردًا على موجة الانتقادات المتزايدة.

وعن المستجدات الطبية الخاصة بمهاجمه جوليان ألفاريز وموقفه من المشاركة، كشف سيميوني في المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بناءً على ما ناقشناه مع الجهاز الطبي، هو ما زال في مرحلة التعافي، ولن يكون متاحًا في مواجهة الغد".

وحول المفاضلة في خط الهجوم بين ألفاريز وجوناثان ديفيد، أوضح المدرب الإسباني: "جوناثان دخل في المباراة الماضية بشكل جيد للغاية، وسنقيم ما إذا كان سيبدأ أساسيًا أم سينزل في الشوط الثاني، وسنتخذ هذا القرار صباح الغد".

وردًا على التناقض بين جمع الفريق 6 نقاط من أصل 9 خارج أرضه وسط الضجيج الإعلامي والانتقادات المستمرة، علّق سيميوني: "في البداية، لم أكن أتحدث عن المواعيد بل عن فترة الراحة؛ فقد عدنا متأخرين من سان سيباستيان ومن دوري الأبطال، وهذا أمر طبيعي. لقد اعتادنا على السلبية الصادرة من البعض، فبمجرد ظهور أي فرصة للانتقاد نجدها حاضرة، لكن هذا جزء من التطور، ولذا أهلًا بذلك".

وتابع سيميوني توضيح وضع الفريق الفني: "نحن فريق تحت الإنشاء؛ فقد غادر 7 لاعبين وانضم 5 لاعبين جدد، بالإضافة لعدة عناصر من الأكاديمية، والأمر ليس بالبساطة التي يبدو عليها. لكننا فريق تنافسي وسنواصل التحسن مع خوض المباريات؛ هذا ما أشعر به، نحن في طور البناء ونحتاج الوقت الذي لا يمنحه لك عالم كرة القدم".

ودعا مدرب أتلتيكو مدريد جماهيره لدعم الفريق في مواجهة الغد، قائلًا: "ما نحتاجه هو تقديم مباراة قوية أمام منافس يمر بنفس احتياجنا. نحتاج إلى طاقة الجماهير وأن يترجم اللاعبون ذلك داخل الملعب، فنحن قادمون من مباراة صعبة ونأمل أن نجد نفس الأجواء الحماسية المعتادة".

وحول ما تداوله جوزيه مورينيو وتفاجئه من عدم سؤال الصحفيين عن ركلات الجزاء الممنوحة لبرشلونة وأتلتيكو مدريد، رد سيميوني ضاحكًا: "لا يوجد لدي ما أقوله أو أعلق عليه".

وعند سؤاله عن مرشحه المفضل لحصد جائزة الكرة الذهبية، أجاب سيميوني بدون تردد: "ميسي، دون أدنى شك. بعد كأس العالم التي قدمها وفي هذا السن؟ ميسي بلا أدنى شك".

واختتم سيميوني حديثه بالتطرق لرزنامة المباريات وفترة التوقف الطويلة: "التوقف لمدة ثلاثة أسابيع يُعد أمرًا جديدًا، لكننا نحاول التكيف مع كل شيء. اللاعبون يملكون الرغبة التامة، وهذا جزء من اللعبة، ونحن نوجد في المكان الذي اخترنا أن نكون فيه".

يذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الخامس في الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بعد فوزه في 3 مباريات والتعادل في لقاء واحد وخسارة آخر.

