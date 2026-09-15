توقّف الإنتاج في ثلاثة حقول نفطية في ليبيا عقب إغلاق قسري لصمام رئيسي

خبرني - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الثلاثاء توقف الانتاج في ثلاثة حقول عقب إقدام مجموعة من حراس المنشآت على قفل صمام خط النقل الرئيسي بشكل قسري وغير قانوني.

ولم تذكر المؤسسة الدافع وراء هذا التصرف، محذّرة من أنها قد تضطر إلى إعلان "حالة القوة القاهرة في حال استمرار إغلاق هذا الصمام، أو تعرض أي من الحقول الأخرى إلى عملية إغلاق قسري مماثلة".

وتابع البيان أن إغلاق الصمام أسفر عن "ارتفاع مفاجئ في الضغط عند نقطة حقل الطهارة في خطوط الإنتاج"، ما تسبب "في توقف عمليات الإنتاج والتشغيل بالكامل في كل من حقل الحمادة(NC8)، وحقل الطهارة(NC4)، والمحطة (NC5)".

وأضاف أن "إغلاق الحقول النفطية ووقف عمليات الإنتاج في هذا التوقيت الحساس، الذي يشهد فيه العالم ارتفاعا في أسعار النفط الخام، يُعد ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني".

وفي السابق، حرّض جهاز حرس المنشآت النفطية المكلّف بالحفاظ على سلامة الحقول والأنابيب النفطية في ليبيا على إغلاق الحقول والموانئ بالقوة أو فرض حصار عليها، بهدف الضغط على الأطراف الرسميين لتلبية سلسلة مطالب عمالية ومالية ولوجستية.

ولم يصدر بعد أي تعليق من الجهاز حول الحادثة الأخيرة.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط "الجهات المسؤولة بالدولة إلى تحمل كامل مسؤولياتها للتحرك تجاه حل هذه الأزمة، وإنهاء مسبباتها".