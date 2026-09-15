*
الاربعاء: 16 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

حرمان التعاون السعودي من جماهيره مباراتين بعد هتاف جوتا تجاه نيفيز

  • 15 أيلول 2026
  • 22:43
حرمان التعاون السعودي من جماهيره مباراتين بعد هتاف جوتا تجاه نيفيز

خبرني - قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إلزام نادي التعاون بخوض مباراتيه المقبلتين على أرضه في دوري روشن السعودي دون حضور جماهيري، مع إغلاق كامل الملعب.

ووجه بعض مشجعي التعاون هتافات تجاه البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال قبل بداية مباراة الفريق تضمنت ترديد اسم صديقه الراحل ديوغو جوتو الذي فارق الحياة في يوليو من العام الماضي إثر حادث مروري.

وجاء القرار على خلفية مباراة التعاون والهلال التي أقيمت يوم 12 سبتمبر الجاري، بعدما ثبتت مخالفة جمهور التعاون للمادة (51-2) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وأوضحت اللجنة أن جماهير التعاون قامت بترديد عبارات وهتافات مخالفة لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق، كما ثبت ترديد الهتاف المخالف وفقاً للمادة (4-39) من اللائحة.

وقررت اللجنة كذلك إلزام التعاون بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكدت لجنة الانضباط أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الهلال يستهل مشواره الآسيوي بالفوز على الغرافة
الهلال يستهل مشواره الآسيوي بالفوز على الغرافة
  • 2026-09-15 23:23
العين يعد للنصر مرارة الرباعيات الآسيوية
العين يعد للنصر مرارة الرباعيات الآسيوية
  • 2026-09-15 22:43
السيسي وبن سلمان يؤكدان أهمية أمن الملاحة في البحر الأحمر
السيسي وبن سلمان يؤكدان أهمية أمن الملاحة في البحر الأحمر
  • 2026-09-15 18:38
تعليق تحميل النفط في ميناء ينبع السعودي
تعليق تحميل النفط في ميناء ينبع السعودي
  • 2026-09-15 18:37
محمد بن راشد: علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوّة وتقدير
محمد بن راشد: علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوّة وتقدير
  • 2026-09-15 16:29
السعودية تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن نفسها
السعودية تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن نفسها
  • 2026-09-15 16:11