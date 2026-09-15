حرمان التعاون السعودي من جماهيره مباراتين بعد هتاف جوتا تجاه نيفيز

خبرني - قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، إلزام نادي التعاون بخوض مباراتيه المقبلتين على أرضه في دوري روشن السعودي دون حضور جماهيري، مع إغلاق كامل الملعب.

ووجه بعض مشجعي التعاون هتافات تجاه البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال قبل بداية مباراة الفريق تضمنت ترديد اسم صديقه الراحل ديوغو جوتو الذي فارق الحياة في يوليو من العام الماضي إثر حادث مروري.

وجاء القرار على خلفية مباراة التعاون والهلال التي أقيمت يوم 12 سبتمبر الجاري، بعدما ثبتت مخالفة جمهور التعاون للمادة (51-2) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وأوضحت اللجنة أن جماهير التعاون قامت بترديد عبارات وهتافات مخالفة لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق، كما ثبت ترديد الهتاف المخالف وفقاً للمادة (4-39) من اللائحة.

وقررت اللجنة كذلك إلزام التعاون بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكدت لجنة الانضباط أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.