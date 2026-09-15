العين يعد للنصر مرارة الرباعيات الآسيوية

خبرني - أعادت خسارة النصر السعودي برباعية نظيفة أمام العين الإماراتي، يوم الثلاثاء، ذكريات الهزائم الثقيلة للفريق في دوري أبطال آسيا، بعدما خسر بأربعة أهداف للمرة الثالثة في تاريخه بالمسابقة.

وخسر النصر أمام العين 4-0 على استاد هزاع بن زايد في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ سجل حسين رحيمي هدفين في الدقيقتين 25 و63، وأضاف شقيقه سفيان الهدف الثالث في الدقيقة 72، قبل أن يختتم اليوناني جيورجوس جياكوماكيس الرباعية في الدقيقة 85.

وتعود أول خسارة للنصر برباعية في دوري أبطال آسيا إلى مايو 2011، عندما تأهل إلى دور ال16 بصفته وصيف مجموعته ليواجه ذوب آهن الإيراني، حين خسر 4-1 وودع المسابقة، وسجل الكويتي بدر المطوع هدف الفريق السعودي الوحيد.

وأطاحت تلك الهزيمة بمدرب النصر، الكرواتي دراغان، الذي قال حينها إنه علم بقرار الإقالة خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة.

وبعد نحو خمسة أعوام، تعرض النصر الذي كان يقوده حينها الإسباني راؤول كانيدا لرباعية آسيوية جديدة، عندما خسر أمام لخويا القطري 4-0 في الدوحة في أبريل 2016، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات، إذ جاءت الأهداف الأربعة في الشوط الثاني حينها.

وتكررت النتيجة ذاتها بعد أكثر من 10 أعوام، إذ أصبح العين ثاني فريق يهزم النصر برباعية نظيفة في دوري أبطال آسيا بعد لخويا.