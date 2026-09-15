حمزة عبدالكريم: أريد كتابة التاريخ مع برشلونة.. وصلاح مثلي الأعلى

خبرني - أعرب المصري حمزة عبدالكريم، مهاجم برشلونة، عن رغبته في كتابة التاريخ مع الفريق الكتالوني، مؤكداً أن دعم الجماهير المصرية له لا يمثل ضغطاً وإنما يمنحه الثقة لمواصلة العمل.

وجاءت تصريحات حمزة خلال حفل أقامه برشلونة بعد تجديد عقده حتى عام 2030 بحضور جوان لابورتا رئيس النادي، عقب فترة إعداد مميزة سجل خلالها أربعة أهداف وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول.

وقال المهاجم المصري في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لبرشلونة: إنه حلم، كان هدفي دائماً الوصول إلى الفريق الأول. أعلم أن المشاركة تعتمد على المدرب، وعليك معرفة الجوانب التي يمكنك العمل عليها وتطويرها، وهذا ما نفعله كل يوم، أعلم أن عليّ التحسن.

وأضاف: الجميع يعرف أن المهاجمين عليهم تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق، أنا ملتزم وأقدم 100 بالمئة كل يوم.

وأشاد حمزة بالطريقة التي استقبله بها الجهاز الفني وزملاؤه في الفريق الأول، قائلاً: المدرب وجميع أفراد الجهاز الفني يدعمونني كثيراً ويساعدونني على تطوير العديد من الأمور، كما أن غرفة الملابس دعمتني منذ اليوم الأول، إنها عائلة وليست مجرد فريق.

وعن الاهتمام الكبير به في مصر، أوضح: دعم الناس لي لا يمثل ضغطاً، بل ثقة. أنا فخور وعليّ مواصلة العمل حتى أجعل هؤلاء الناس فخورين بي.

وكشف حمزة أن أولى ذكرياته مع برشلونة كانت الفوز التاريخي 6-1 على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عام 2017، مضيفاً: شاهدت تلك المباراة مع شقيقي ولم نصدق ما حدث، والآن أنا هنا.

واختار حمزة مواطنه محمد صلاح كمثله الأعلى في كرة القدم، كما كشف أن روني بردغجي وكريم أديمي هما أقرب أصدقائه داخل غرفة ملابس برشلونة، مشيراً إلى أنه يتعلم حالياً اللغتين الإسبانية والكتالونية.