قبل أن تسافر.. 5 أسرار قد تنقذك من آلام المعدة المفاجئة

خبرني - عادةً ما يُخل السفر بتوازن أمعائك، ويقول اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي، الدكتور ويل بولسيفيتش، في منشور على إنستغرام: "الميكروبيوم المتوازن هو بطلك الحقيقي أثناء السفر، إذ يدعم الهضم السلس، والطاقة الثابتة، وجهاز مناعة قويًا".

وقدّم الطبيب خمس نصائح للحفاظ على صحة أمعائك أثناء تنقلاتك، بحسب ما نقله تقرير في موقع "Eating Well".



1. حافظ على الترطيب

من أفضل الأشياء التي يمكنك فعلها لجسدك هو الحفاظ على الترطيب، وهو مفيد ليس فقط لإرواء العطش، بل أيضًا لمكافحة الإمساك الذي قد يكون مشكلة شائعة أثناء السفر. يقول بولسيفيتش: "السفر قد يسرق ترطيب جسمك. احمل زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام واشرب منها بانتظام؛ فأمعاؤك تحتاج ترطيبًا كافيًا يساعدها على العمل بانتظام".

2. احمل وجبات خفيفة صديقة للأمعاء

قد لا تبدو عبارة "وجبات خفيفة صحية للأمعاء" جذابة، لكن الخيارات الليفية التي نتحدث عنها قد تكون بالفعل من بين وجباتك المفضلة أصلاً؛ فالفواكه والمكسرات والبذور معتمدة من أطباء الجهاز الهضمي وسهلة التعبئة لأي رحلة. وتُعد الفاكهة خيارًا ممتازًا بشكل خاص، لكونها مرطبة وغنية بالألياف في آن واحد.

3. أعطِ الأولوية للأطعمة الغنية بالألياف

يحب ميكروبيوم الأمعاء العناصر الغنية بالألياف، فلماذا لا تُعطي الأولوية للأطعمة الغنية بها عندما يحتاجها جسدك أكثر؟ تُعد بذور الشيا والخضروات الورقية والبقوليات والتوت والموز والكمثرى أمثلة رائعة على الأطعمة الداعمة لصحة الأمعاء.

لكن قد يصعب تناول هذه الأطعمة أثناء السفر، وهنا قد تكون المكملات الغذائية خيارًا مناسبًا. يوضح بولسيفيتش أن مكمل البريبايوتيك قد يكون خيارًا جيدًا عند دمجه مع نمط أكل غني بالعناصر الغذائية، مضيفًا: "إلى جانب الأطعمة الغنية بالألياف، يُعد السفر وقتًا مثاليًا للاستعانة بالمكملات كمصدر موثوق وعملي للبريبايوتيك، لتغذية بكتيريا الأمعاء والحفاظ على نشاطها وانتظام حركة الأمعاء".

4. اغتنم فرص الحركة

سواء كنت في رحلة برية أو طيران طويل، فإن الجلوس لفترات طويلة قد يسبب مشكلات هضمية كالإمساك. يقول بولسيفيتش: "عندما تتحرك، تتحرك أمعاؤك معك. وعندما تجلس لساعات متواصلة، تدخل أمعاؤك في حالة خمول. ركّز على النشاط والحركة أينما أمكن؛ فأمعاؤك تزدهر بالحركة".

5. تجنب التوتر

قد يكون الأمر أسهل قولاً من فعل، لكن إدارة مستويات التوتر أساسية للحفاظ على معدة مرتاحة، خصوصًا أن ضعف صحة الأمعاء قد يزيد خطر القلق والاكتئاب. وكما يصف بولسيفيتش: "العلاقة بين الأمعاء والدماغ حقيقية فعلاً"، وتوتر السفر قد يزيد الأمر سوءًا.

ينصح الطبيب بأنشطة كالتنفس العميق أو كتابة اليوميات لتبقى مرتكزًا حتى وأنت في الأجواء، فهذا قد يُحدث فرقًا كبيرًا عندما تشعر أن ذهنك يسافر أسرع منك.