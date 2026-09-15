بعض شحنات النفط الفعلية تتجاوز 130 دولارا للبرميل مع تعطل إمدادات سعودية

خبرني - قفزت أسعار بعض شحنات النفط الفعلية في أوروبا إلى أكثر من 130 دولارا للبرميل الثلاثاء؛ مقتربة من المستويات القياسية التي سُجلت في نيسان، وذلك في ظل اندفاع المشترين للبحث عن بدائل للإمدادات القادمة من الشرق الأوسط التي تواجه اضطرابات متزايدة جراء احتدام الصراع الدائر في المنطقة.

ومما زاد من الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران، قالت مصادر تجارية، إن السعودية ألغت شحنات للتسليم في أواخر أيلول موجهة إلى مشترين أوروبيين بعد أن أجبرها هجوم على خط الأنابيب شرق-غرب الأسبوع الماضي على تعليق عمليات التحميل من ميناء ينبع الرئيسي على البحر الأحمر.

وأشارت بيانات من مجموعة بورصات لندن إلى أن المشترين كانوا يرفعون الثلاثاء عروضهم لشراء البدائل المحتملة، مثل نفط بحر الشمال. وقفز سعر خام فورتيس من بحر الشمال إلى 136.75 دولار للبرميل مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.37 دولار، الذي سجله في 13 نيسان بعد وقت قصير من تعطل صادرات الشرق الأوسط بسبب حرب إيران.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بأكثر من ثلاثة دولارات الثلاثاء، إذ اقتربت العقود الآجلة لخام برنت من 110 دولارات للبرميل، وذلك نتيجة تعليق الشحنات السعودية، وبعد أن أوقفت ليبيا العمليات في ثلاثة حقول نفطية، مما زاد من المخاوف من أن تستمر الاضطرابات في مسارات الإمداد لأسابيع.

ويكون سعر الشحنات الفعلية أعلى من سعر العقود الآجلة للنفط الخام مثل برنت، ويرجع ذلك بقدر ما إلى أن الشحنات الفعلية يتم تسليمها في غضون بضعة أسابيع، أي قبل النفط المتداول في أسواق العقود الآجلة. ويحل أجل تسليم أقرب عقد آجل لخام برنت في تشرين الثاني.