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  • القوات المسلحة الأردنية تشارك في تمرين الأسد المتأهب 2026 في ولاية كولورادو الأمريكية

القوات المسلحة الأردنية تشارك في تمرين الأسد المتأهب 2026 في ولاية كولورادو الأمريكية

  • 15 أيلول 2026
  • 22:31
القوات المسلحة الأردنية تشارك في تمرين الأسد المتأهب 2026 في ولاية كولورادو الأمريكية

خبرني - تشارك القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في تمرين الأسد المتأهب 2026، والذي انطلق اليوم الثلاثاء، في ولاية كولورادو الأمريكية، بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية، في إطار التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين.

وأكد الملحق العسكري الأردني في الولايات المتحدة الأمريكية أهمية مشاركة القوات المسلحة الأردنية في التمرين، لما تسهم به في تعزيز التعاون العسكري مع القوات المسلحة الأمريكية، وتطوير القدرات العملياتية، ورفع مستويات الجاهزية، وتبادل الخبرات من خلال التدريب والتخطيط المشترك، بما يعزز القدرة على تنفيذ العمليات المشتركة بكفاءة وفاعلية.

من جانبه، بيّن نائب مدير الخطط والسياسات في القيادة المركزية الأمريكية أن تنفيذ التمرين ضمن بيئة عملياتية معقدة يعكس مستوى التعاون والتنسيق بين القوات المشاركة، مشيراً إلى أهمية الشراكة العسكرية الأردنية–الأمريكية في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وتطوير قدرات العمل المشترك والتعامل مع مختلف التحديات والتهديدات.

ويستمر التمرين أسبوعين، ويتضمن مجموعة من التدريبات والفعاليات المشتركة في مجالات مكافحة الإرهاب، والدفاع الجوي، والأمن البحري، والأمن السيبراني، والاستجابة للكوارث والأزمات، بهدف رفع مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية، وتعزيز التنسيق والتكامل، وتطوير مهارات التخطيط والاستجابة لدى القوات المشاركة.

ويُعد تمرين الأسد المتأهب 2026 النسخة الثانية عشرة من التمرين، ويأتي امتداداً للبرامج التدريبية المشتركة بين القوات المسلحة الأردنية والقيادة المركزية الأمريكية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرة على تنفيذ المهام والعمليات المشتركة.

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