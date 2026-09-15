الشوكولاتة الداكنة قد تبطئ شيخوختك.. فهل تصبح سر الشباب؟

خبرني - هل أنت من عشاق الشوكولاتة الداكنة؟ إليك هذا الخبر السار: فقد تساعدك هذه الحلوى اللذيذة على إبطاء الشيخوخة البيولوجية، بفضل مركّب نباتي موجود في الكاكاو يُعرف بـ"الثيوبرومين".

ورغم أن الأبحاث ليست حاسمة بعد، فإنها تضيف إلى مجموعة متنامية من الأدلة الداعمة لفوائد الشوكولاتة الداكنة الصحية، بحسب تقرير نشره موقع "Health".



ما هو الثيوبرومين وكيف يرتبط بالشيخوخة؟

الثيوبرومين مركّب طبيعي يوجد في حبوب الكاكاو وجوز الكولا والشاي، لكنه يتركز بكثرة في الشوكولاتة الداكنة، بحسب الدكتورة كيانزهي جيانغ، مؤسسة موقع "The Nutrition Changer". وهو المركّب الرئيسي الذي يمنح الشوكولاتة الداكنة مذاقها المر، كما ارتبط بفوائد لصحة القلب لدى البشر.

كيف قد يبطئ الثيوبرومين الشيخوخة؟

رغم عدم إثبات العلاقة السببية، هناك عوامل محتملة وراء تأثير الثيوبرومين على الشيخوخة البيولوجية:

على المستوى الجيني: يتغير حمضنا النووي مع التقدم في العمر، وتصبح الجينات المرتبطة بالالتهاب والتلف الخلوي أكثر نشاطًا. ومن المحتمل أن يُعدّل الثيوبرومين هذه التغيرات أو يبطئها عبر "تنشيط" جينات وقائية أكثر.

توضح جيانغ: "يمكن للمركبات النباتية كالثيوبرومين أن تؤثر على كيفية التفاف الحمض النووي وتزيينه وتفاعله مع جزيئات مختلفة، دون تغيير تسلسله نفسه". كما تشير الدراسة إلى أن الثيوبرومين قد يرتبط بتيلوميرات أطول -الأغطية الواقية عند أطراف الكروموسومات- وإن كانت هذه النقطة تحتاج مزيدًا من البحث.

خصائص مضادة للأكسدة: يتمتع الثيوبرومين بخصائص مضادة للأكسدة تساعد على مقاومة الالتهاب، بحسب ليندسي فينكل، أخصائية التغذية في مركز أورورا باي كير الطبي. ويدعم هذا التأثير الصحة القلبية الاستقلابية، إذ إن "الالتهاب المزمن يُسرّع الشيخوخة الخلوية، ويُضعف المناعة، ويعزز السمنة، ويزيد خطر الأمراض المزمنة طوال الحياة"، كما توضح.

دعم صحة الدماغ: وفق دراسة عام 2024، قد يعزز الثيوبرومين الإدراك ويساعد في الحماية من التدهور المرتبط بالعمر، رغم أن الأدلة لا تزال في طور التكوّن.

تناول شوكولاتة داكنة أكثر

رغم إغراء تفسير نتائج هذه الدراسة بأن تناول الشوكولاتة الداكنة يجعلك تعيش أطول، فإن هذا ليس صحيحًا بالضرورة. تقول إيمي براونستين، أخصائية التغذية من منطقة خليج سان فرانسيسكو: "لا تُظهر الدراسة أن تناول شوكولاتة أكثر يُبطئ الشيخوخة تلقائيًا، لذا لا داعي للاندفاع لشراء الشوكولاتة الداكنة".

ويؤكد تشيرش أن هناك حاجة لمزيد من التجارب السريرية للتوصل لاستنتاجات قاطعة حول الثيوبرومين وطول العمر.

جزء من نظام غذائي صحي

ومع ذلك، بالنظر إلى الفوائد الإضافية المضادة للأكسدة في الشوكولاتة الداكنة، تقول فينكل إنها بالتأكيد يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي، طالما راعيت حجم الحصة.

وتنصح باختيار الأنواع التي تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر، إذ توفر مركبات مضادة للأكسدة أكثر كالثيوبرومين والفلافونويد والبوليفينول، مع سكر أقل، مضيفة: "عمومًا، تُعد كمية 30-60 غرامًا مثالية للاستفادة من فوائدها دون سعرات زائدة".