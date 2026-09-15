الأردن وألمانيا يوقعان اتفاقيتي تمويل لدعم التعليم والمياه

خبرني - وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع بنك الإعمار الألماني اتفاقيتي تمويل بقيمة 96.5 مليون يورو لدعم أولويات المملكة في قطاعي التعليم والمياه.

ووقّعت الاتفاقيتين عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وعن الجانب الألماني يان فيغل مان ممثلاً عن بنك الإعمار الألماني، وبحضور مدير مكتب البنك في الأردن الدكتور ماتياس شميدت-روزن، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأردن الدكتور برترام فون مولتكه وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، تتضمن الاتفاقية الأولى منحة بقيمة 36.5 مليون يورو لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج "تسريع وصول الأطفال السوريين اللاجئين إلى التعليم الرسمي في الأردن"، لضمان استمرار توفير فرص التعليم الرسمي للأطفال السوريين اللاجئين وتخفيف الضغوط على النظام التعليمي الأردني.

وتدعم الاتفاقية الثانية وهي بقيمة 60 مليون يورو، مشروع "التكيف والحماية من آثار تغير المناخ: حقل آبار الأزرق وخط النقل الرئيسي"، والذي يهدف إلى تعزيز استدامة وأمن التزويد بمياه الشرب من خلال إعادة تأهيل خط النقل الرئيسي من الأزرق إلى خو ومحطة الضخ المرتبطة به، إضافة إلى تنفيذ إجراءات للحد من ملوحة المياه الجوفية المستخرجة من حقل آبار الأزرق.

وأشادت الوزيرة طوقان بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن بألمانيا، والدعم المتواصل الذي تقدمه ألمانيا للمملكة في تنفيذ أولوياتها التنموية وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الأمن المائي والتعليم النوعي في صلب أولوياتها، بما يدعم مسارات التحديث الشامل التي تعمل عليها الحكومة.

من جانبه، قال السفير الألماني الدكتور فون مولتكه، "بموجب الاتفاقيتين الموقَّعتين اليوم، نعتز بدعم الأردن في اثنين من أبرز تحدياته الوطنية: ضمان توفير تعليم نوعي شامل لجميع الأطفال، وتعزيز استدامة إمدادات مياه الشرب في المملكة. ألمانيا تبقى شريكاً راسخاً وموثوقاً للأردن، إذ جددنا في تموز 2026 تأكيدنا على أهمية هذه الشراكة من خلال تعزيز تعاوننا التنموي بالتزام إجمالي يصل إلى 684 مليون يورو خلال العامين المقبلين".