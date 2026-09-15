تشكيل لجنتي الاستئناف والانضباط في اتحاد السلة

خبرني - أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة تشكيل لجنتي الاستئناف والانضباط والسلوك، في إطار جهوده لتطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية الناظمة للعبة.

وبحسب بيان للاتحاد اليوم الثلاثاء، جرى تعيين النائب الأسبق والمحامي قيس زيادين رئيساً للجنة الاستئناف، وعضوية المحاميين صلاح ملص وزيد المصري، وتعيين المحامي محمد بركات الحياصات رئيساً للجنة الانضباط والسلوك، وعضوية المحامية ربا نصار والمحامي عبدالرحمن الطهاروة.

وقال نائب رئيس الاتحاد سعد بني هاني وفق البيان، إن الاتحاد يعمل على بناء منظومة مؤسسية واضحة وحديثة تقوم على الشفافية والعدالة، وتضمن وجود أطر قانونية وتنظيمية تحمي اللعبة وتحفظ حقوق جميع أركانها.

وأضاف، إن الاتحاد يعمل بالتعاون مع رئيسي اللجنتين على إعادة صياغة وتطوير التعليمات واللوائح الناظمة لعملهما، على أن يتم نشرها عبر القنوات الرسمية للاتحاد بعد الانتهاء منها.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الاستئناف قيس زيادين، حرص اللجنة على العمل باستقلالية وحياد، والاستناد في قراراتها إلى الأنظمة والتعليمات بما يضمن سلامة الإجراءات وحفظ حقوق جميع الأطراف.

بدوره، أشار رئيس لجنة الانضباط والسلوك محمد الحياصات إلى أن اللجنة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الانضباط والمسؤولية، مؤكداً أن الانضباط لا يهدف إلى العقوبة بحد ذاتها، وإنما إلى حماية اللعبة وتوفير بيئة رياضية عادلة تحترم حقوق الجميع.

وراعى الاتحاد في تشكيل اللجنتين تمثيل المرأة والشباب، تأكيداً لأهمية تعزيز حضور المرأة وإتاحة المجال أمام الكفاءات الشابة للمساهمة في تطوير كرة السلة الأردنية.