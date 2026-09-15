الغذاء والدواء تطلق ورشة حول اشتراطات المقاصف المدرسية

خبرني - أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات مواصلة العمل على تطوير منظومة سلامة الغذاء في المقاصف المدرسية، وصولا إلى بيئة غذائية مدرسية آمنة وصحية، انطلاقا من أن ضمان صحة الطلبة هي المحرك الرئيس لجهود الجميع نحو غذاء مدرسي أكثر أمانًا وجودة.

جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات ورشة عمل حول الاشتراطات الخاصة بالمقاصف المدرسية والمطابخ الإنتاجية، وافتتاح المعرض المرافق للورشة، الذي يضم مجموعة من المنتجات الصحية المنتجة وطنيًا دعمًا للمنتج الوطني.

وجاءت الورشة بمشاركة مدير إدارة التعليم العام، بوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور أحمد المساعفة، ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور محمد بني نصر، ورئيس اللجنة العليا لمبادرة صحتي في مدرستي وممثل لجنة الصحة والغذاء في مجلس النواب النائب الدكتور شاهر الشطناوي، إلى جانب عدد من ممثلي المدارس.

وقالت عبيدات، إن الجولات الرقابية والدراسات المسحية الميدانية على المقاصف المدرسية مستمرة بشكل مكثف لما للمقصف المدرسي من دور حيوي في تعزيز السلوكيات والعادات الغذائية الصحية، إلى جانب توفير أغذية مستوفية لمتطلبات السلامة والجودة، مشددة على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بما يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية ذات العلاقة.

من جهته قال الشطناوي إن المدرسة تمثل البيئة التي تتشكل فيها العادات الصحية والسلوكية والغذائية، حيث جاءت مبادرة "صحتي في مدرستي" انطلاقا من رؤية وطنية تؤمن بذلك، مضيفًا أن الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية جهد وطني موحد وتكاملي، فالجميع أمام مسؤولية ضمان أن ما يصل إلى أيدي الطلبة من غذاء داخل المدرسة هو غذاء آمن وسليم وصحي.

بدوره قال بني نصر، إن المقصف المدرسي وسيلة لتغيير الثقافة وتشجيع السلوك التغذوي الصحي، لافتًا إلى إطلاق نتائج المسح العالمي للصحة المدرسية في الأردن الذي أجري في 57 مدرسة، والتي أظهرت أن 32.9 بالمئة من الطلبة ضمن هذه الفئة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، حيث بلغت نسبة الطلبة الذين يعانون من السمنة 12.1 بالمئة كما أظهرت النتائج أن 12 بالمئة فقط من الطلبة ضمن هذه الفئة العمرية يمارسون النشاط البدني لمدة تزيد على 60 دقيقة يوميا خلال أيام الأسبوع، حيث تتخذ الوزارة مجموعة من الخطوات الملموسة بهدف تحسين البيئة الصحية والغذائية في المدارس.

وتضمنت الورشة سلسلة من المحاضرات أشرفت عليها مندوبة المؤسسة في لجنة المقاصف المدرسية الدكتورة رويدا عبدالله، حول المطابخ الإنتاجية وآليات الحصول على تراخيصها قدمتها المهندسة ايمان خليفات، ومحاضرة حول الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاصف المدرسية قدّمها رئيس قسم الصحة المدرسية في مديرية صحة العاصمة الدكتور محمد المحاسيس، ومحاضرة بعنوان "غذاؤهم أمانهم: السيلياك والمقصف المدرسي" قدمتها رئيس جمعية رعاية مرضى السيلياك الخيرية عابدة القيسي .

كما تضمنت الورشة محاضرة حول هندسة الخيارات الغذائية في المقاصف المدرسية قدمها رئيس شعبة المصانع في المؤسسة المهندسة علا حنون، ومحاضرة حول الوقاية من التسممات الغذائية رئيس شعبة وبائيات سلامة الغذاء الدكتورة هلا الخزعلي.

واختتمت الورشة بجلسة نقاشية والاستماع لملاحظات ممثلي المدارس وعرض التوصيات والخطوات المستقبلية ضمن أعمال تطوير منظومة سلامة الغذاء في المقاصف المدرسية.