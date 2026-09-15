الكونغرس: الحرب على إيران كلّفت الولايات المتحدة 38 مليار دولار

خبرني - أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس الثلاثاء بأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر شباط، كلّفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى 1 آب.

وجاء في تقرير للمكتب "حتى 1 آب 2026، بلغت كلفة حرب إيران (على وزارة الدفاع) نحو 38 مليار دولار".

وأضاف أن الكلفة الشهرية للحرب قد تراوح بين 2 - 3 مليارات دولار، تبعا لحدة الأعمال الحربية، في حال استمرار الصراع بين الطرفين.

وتأتي هذه الضربات المتبادلة في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، وإعلان واشنطن "حربا اقتصادية" على إيران شملت تشديدا للعقوبات المفروضة عليها وعلى الدول التي تتعامل معها بهدف "خنقها اقتصاديا".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت توسيع نطاق العقوبات الثانوية التي يمكن فرضها على الكيانات والدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران في أنحاء العالم ضمن عملية "المنبوذ الاقتصادي" ضدّ إيران، في الوقت الذي تُصعّد فيه واشنطن بشكل كبير ضغوطها الاقتصادية على طهران.

وبين 8 و24 تموز الماضي، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران بالاعتداء على دول في المنطقة، قبل استئناف محادثات بشأن ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز.

وأعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.

واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممر المائي الرئيس لقرابة خُمس إمدادات الطاقة العالمية.