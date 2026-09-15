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تفاصيل مسلسل مافيا بطولة قصي خولي في رمضان 2027

  • 15 أيلول 2026
  • 21:55
تفاصيل مسلسل مافيا بطولة قصي خولي في رمضان 2027

 

خبرني - مع انضمام الفنان السوري قصي خولي إلى بطولة العمل، تستعد الشركة المنتجة لإطلاق مسلسل جديد بعنوان «مافيا».

 

وذلك ضمن توليفة تجمع الدراما المعاصرة بالأكشن والتشويق، بمشاركة مجموعة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية.

 

قصي خولي بطل مسلسل «مافيا» في رمضان 2027

أعلن المنتج اللبناني جمال سنان بدء التحضيرات لمسلسل «مافيا» بمشاركة قصي خولي، كاشفًا عن مشروع درامي جديد بدأت ملامحه في التشكّل، من دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل أخرى تتعلق بالقصة أو الشخصيات أو بقية أسماء فريق التمثيل.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير «مافيا» قريبًا، تحت إدارة المخرج محمد جمعة، ضمن قائمة الأعمال الدرامية التي تستعد الشركة المنتجة لتقديمها خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مسلسل &laquo;مافيا&raquo; بطولة قصي خولي في رمضان 2027 - صورة 1

دراما معاصرة تجمع الأكشن والتشويق

يحمل مسلسل «مافيا» طابعًا معاصرًا، وتدور أحداثه في إطار درامي يجمع بين الأكشن والتشويق، فيما تعتمد القصة على التلاعب بالمشاعر والحقائق بدرجة عالية، بالتزامن مع الكشف التدريجي عن الأسرار التي تحملها الشخصيات.

وتضع هذه التركيبة الجمهور أمام أحداث متسارعة ومفاجآت متتابعة، مع حضور الأسرار التي تخفيها الشخصيات كعنصر أساسي في تطور الحكاية، وصولًا إلى مراحل تكشف جوانب عديدة مما تتضمنه القصة.

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