كفراج تنظم لقاءً لشبكة الأعمال بعنوان الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا: طرق جديدة، فرص جديدة – الأردن في قلب التقاطع

خبرني - نظمت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الأردن– CAFRAJ لقاءً جديداً ضمن سلسلة Network Power Breakfast، تحت عنوان:

IMEC- الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا – طرق جديدة، فرص جديدة: الأردن في قلب التقاطع

وشهد اللقاء حضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، إلى جانب شخصيات اقتصادية ومهنية، حيث شكّل منصة للحوار وتبادل الآراء حول الإمكانات التي يتيحها الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا (IMEC)، وانعكاساته المحتملة على المنطقة، ولا سيما على موقع الأردن ودوره في ربط الأسواق وتعزيز حركة التجارة والاستثمار.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس مجلس إدارة الغرفة (كفراج)، السيد أحمد عرموش، بالحضور، مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين مختلف مكونات مجتمع الأعمال، وفتح المجال أمام مناقشة التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأردن.

واستضاف اللقاء معالي المهندس سعيد المصري كضيف ومتحدث رئيسي، حيث قدّم رؤيته حول الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا (IMEC)، وأهميته الاستراتيجية والاقتصادية، والفرص التي يمكن أن يوفرها للأردن في مجالات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والاستثمار.

وتناول النقاش مكانة الأردن الجغرافية والاستراتيجية، وما يمكن أن يتيحه موقعه عند ملتقى الأسواق الإقليمية من فرص للاستفادة من مشاريع البنية التحتية وشبكات النقل والربط الإقليمي، بما يعزز قدرته على أن يكون حلقة وصل فاعلة بين الأسواق الآسيوية والعربية والأوروبية.

كما شكل اللقاء فرصة لتبادل الأفكار بين الحضور حول آفاق التعاون الاقتصادي، ودور القطاع الخاص في الاستفادة من التحولات التي يشهدها المشهد الاقتصادي الإقليمي، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية بما يخدم النمو الاقتصادي ويدعم فرص الاستثمار في الأردن.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الأردن CAFRAJ على توفير منصة مستمرة لأعضائها وشركائها للتواصل، وتبادل الخبرات، ومناقشة القضايا الاقتصادية ذات الأهمية، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الأردن وشركائه الدوليين.

نبذة عن كفراج

تأسست غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الأردن CAFRAJ عام 1998، وتعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن وفرنسا، وتقديم الدعم والمعلومات والخدمات لمجتمع الأعمال، إلى جانب تنظيم الفعاليات واللقاءات التي تجمع ممثلي القطاع الخاص والخبراء وصناع القرار.