مؤشرات شنغهاي العالمية تضع العلوم التطبيقية في الصدارة .. الأولى بين الجامعات الخاصة والثانية أردنيًا

خبرني - حققت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تقدمًا في حضورها الأكاديمي والبحثي، لتتصدّر الجامعات الخاصة الأردنية وتحلّ في المركز الثاني على مستوى الجامعات الأردنية، وفق تقرير تتبع مؤشرات تصنيف شنغهاي للعام 2026 الصادر عن مؤسسة Shanghai Ranking.

ويستند تقرير مؤشرات شنغهاي لعام 2026 إلى البيانات التي توفرها منصة تتبع مؤشرات التصنيف للمؤسسات الأكاديمية، والتي تتيح قياس الأداء المؤسسي ومقارنته وفق مجموعة من المؤشرات والمعايير المعتمدة عالميًا.

ويُعد التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم (Academic Ranking of World Universities – ARWU)، الصادر عن مؤسسة Shanghai Ranking، واحدًا من أبرز التصنيفات العالمية للجامعات، إلى جانب تصنيفي QS وTimes Higher Education (THE)، ويتميز بتركيزه على مؤشرات البحث العلمي والتميز الأكاديمي والجوائز والإنجازات العلمية، بما يجعله من التصنيفات ذات الحضور والتأثير الواسع في قطاع التعليم العالي عالميًا.

وتؤكد هذه النتائج تنامي حضور جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في المشهد الأكاديمي والبحثي العالمي، وما تشهده الجامعة من تطور في جودة مخرجاتها البحثية وتخصصاتها الأكاديمية، بما يدعم رؤيتها في بناء جامعة ذات حضور دولي، وتعزيز مكانتها كإحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في الأردن والمنطقة.

ويأتي هذا الإنجاز المؤسسي بالتزامن مع حضور لافت حققته جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات الجامعية للعامين 2025 و 2026 (GRAS) على التوالي. حيث حققت الجامعة في العامين حسب تقارير تصنيف شانغهاي العالمي للتخصصات الجامعية مراكز متقدمة على مستوى العالم في تخصصي الهندسة الكهربائية والإلكترونية بترتيب 401-500 وتخصص الذكاء الاصطناعي بترتيب 301-400 على مستوى العالم.

وتواصل الجامعة الاستثمار في البحث العلمي، وتطوير برامجها الأكاديمية، وبناء الشراكات العلمية الدولية، بما يعزز قدرتها على إنتاج المعرفة، وتأهيل الكفاءات، وصناعة أثر يتجاوز حدود الجامعة إلى المجتمع والمنطقة والعالم.