تشكيل لجنتي الاستئناف والانضباط والسلوك برئاسة زيادين والحياصات

خبرني - أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة عن تشكيل لجنتي الانضباط والسلوك والاستئناف، ضمن خطواته لتطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية للعبة.

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‏وقرر الاتحاد تعيين النائب الأسبق والمحامي قيس زيادين رئيساً للجنة الاستئناف، وعضوية المحاميين صلاح ملص وزيد المصري، فيما تم تعيين المحامي محمد بركات الحياصات رئيساً للجنة الانضباط والسلوك، وعضوية المحامية ربا نصار والمحامي عبدالرحمن الطهاروة.

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‏وقال نائب رئيس الاتحاد سعد بني هاني: “اتحاد كرة السلة على أعتاب مرحلة جديدة، نعمل خلالها على بناء منظومة مؤسسية واضحة وحديثة تقوم على الشفافية والعدالة، وتضمن وجود أطر قانونية وتنظيمية قوية تحمي اللعبة وتحفظ حقوق جميع أركانها.”

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‏وأضاف أن الاتحاد يعمل حالياً، بالتعاون مع رئيسي اللجنتين، على إعادة صياغة وتطوير التعليمات واللوائح الناظمة لعملهما، على أن يتم نشرها عبر القنوات الرسمية للاتحاد فور الانتهاء منها.

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‏من جانبه، قال رئيس لجنة الاستئناف قيس زيادين: “سنحرص على أن تعمل اللجنة باستقلالية وحياد، وأن تستند قراراتها إلى الأنظمة والتعليمات بما يضمن سلامة الإجراءات وحفظ حقوق جميع الأطراف.”

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‏بدوره، قال رئيس لجنة الانضباط والسلوك محمد بركات الحياصات: “هدفنا ترسيخ ثقافة الانضباط والمسؤولية؛ فالانضباط لا يهدف إلى العقوبة بحد ذاتها، وإنما إلى حماية اللعبة وتوفير بيئة رياضية عادلة تحترم حقوق الجميع.”

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‏وراعى الاتحاد في تشكيل لجانه تمثيل المرأة والشباب، إيماناً بأهمية تعزيز حضور المرأة وإتاحة المجال أمام الكفاءات الشابة للمشاركة في تطوير كرة السلة الأردنية.