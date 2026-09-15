الأردن على موعد مع أجواء ماطرة ورعدية.. 13 دولة عربية تحت تأثير الحالة الجوية

خبرني - تشير أحدث مخرجات النماذج العددية وتحليلات الطقس إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية في 13 دولة عربية خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الأسبوع، بالتزامن مع توافر عوامل جوية تساعد على نمو السحب الركامية في مناطق متفرقة.

وتشمل فرص الأمطار أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان والسعودية واليمن والسودان والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والاردن وسوريا ولبنان وفلسطين، مع تفاوت في فرص الهطول وكمياته من منطقة إلى أخرى.

ومن المتوقع أن تترافق السحب الركامية في عدد من المناطق مع البرق والرعد وزخات البَرَد والرياح الهابطة، فيما ترتفع احتمالية هطول أمطار غزيرة محليا، قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان الأودية والسيول، خصوصا في المناطق المنخفضة.

وتستمر خلال الفترة المقبلة تدفقات الرطوبة المدارية نحو جنوب شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع التسخين القوي لسطح الأرض خلال ساعات الظهيرة والعصر، ما يوفر بيئة مناسبة لنمو السحب الركامية، لا سيما فوق المناطق الجبلية.

وفي سلطنة عمان والإمارات، تتركز فرص الأمطار على جبال الحجر والمناطق الجبلية المجاورة، مع احتمالية تشكل سحب ركامية ينتج عنها زخات متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة أحيانا، ومصحوبة بالبرق والرعد والبَرَد والرياح الهابطة.

أما في السعودية، فتتركز فرص الهطول على مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، مع احتمالية امتداد بعض السحب الماطرة بشكل متفرق إلى المناطق المجاورة.

وفي اليمن، تبقى الظروف الموسمية مواتية لتشكل السحب الركامية فوق المرتفعات، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة قد تكون غزيرة محليا، ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البَرَد والرياح الهابطة.

وتستمر فرص الأمطار الموسمية في أجزاء من جنوب ووسط السودان، بالتزامن مع نشاط السحب الرعدية واحتمالية هطول أمطار غزيرة محليا، فيما قد تؤدي الهطولات القوية إلى ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول والفيضانات، خاصة في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية.

كما تمتد فرص الأمطار إلى مناطق مختلفة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، مع احتمالية هطولات غزيرة أحيانا مصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البَرَد، وتتركز بشكل خاص في شمال ووسط المغرب وأجزاء مختلفة من الجزائر وتونس وشمال شرق ليبيا.

وفي مصر، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية محدودة ومتفرقة على أجزاء من شمال البلاد، خاصة يومي الخميس والجمعة، مع بقاء فرص الهطول أقل مقارنة بالمناطق الأكثر تأثرا بالحالة الجوية.

أما بلاد الشام، فتشير التوقعات إلى تأثر أجزاء منها بأحوال جوية غير مستقرة يومي الجمعة والسبت، مع تكاثر السحب على المناطق الساحلية من سوريا ولبنان، واحتمالية هطول زخات من الأمطار قد تترافق مع البرق والرعد ونشاط الرياح السطحية.

كما يحتمل امتداد فرص الهطول بشكل محدود ومتفرق إلى أجزاء من فلسطين، خاصة المناطق الشمالية، مع تفاوت فرص الأمطار من منطقة إلى أخرى.

وتبقى شدة الأمطار وتوزيعها قابلة للتغير خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار تحديث النماذج الجوية، وسط دعوات إلى متابعة النشرات الجوية، خصوصا في المناطق التي قد تشهد هطولات غزيرة خلال فترات قصيرة وما قد يرافقها من جريان للأودية والسيول.