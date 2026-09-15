هل يمكنك أكل الفاكهة بعد إزالة العفن؟.. الإجابة قد تفاجئك

خبرني - هل خططت لتناول قطعة من الفاكهة لتتفاجأ بوجود بقعة عفن عليها لتحتار بين إزالة الجزء المتعفن وتناول الباقي، أو التخلص من الثمرة بالكامل. وفي هذه الحالة، سيعتمد القرار على نوع الفاكهة ومدى صلابتها.

الفاكهة الصلبة

إن كانت الفاكهة صلبة وقليلة الرطوبة، كالتفاح أو بعض أنواع الكمثرى الصلبة، يمكنك قطع الأجزاء المتعفنة إن كان قطرها أقل من 2.5 سم، وتناول باقي الفاكهة بأمان.



ويجب أن تتجنّب القطع مباشرة عبر منطقة العفن، فقد ينقل ذلك التلوث إلى السكين وأجزاء أخرى من الفاكهة، بحسب تقرير نشره موقع "verywell health".

الفاكهة الطرية

إن ظهر العفن في أكثر من جزء من الفاكهة، فمن الأفضل التخلص منها كليًا؛ إذ يظل هناك احتمال أن يكون العفن قد تغلغل بعمق أكبر مما تراه العين. وبالنسبة للفواكه الطرية كالخوخ والتوت والبرتقال، يُفضّل التخلص من الفاكهة بأكملها.

أما مع الفواكه الصغيرة كالتوت، إن كان العفن على حبة أو اثنتين فقط ضمن كمية أكبر، فلا داعي للتخلص من الكمية كاملة؛ اكتفِ بالتخلص من الحبة المتعفنة وأي حبات لامستها مباشرة.

انتشار العفن

يعد العفن فطريات صغيرة تنمو على الطعام أو النباتات، وأحيانًا لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. ويحتوي على جراثيم يمكنها الانتشار إلى الأطعمة أو النباتات المجاورة. وتوفر الأطعمة عالية الرطوبة، كالفواكه الطرية، بيئة مثالية لانتشار العفن بسهولة أكبر، ما قد يجعله يصل إلى أجزاء أخرى من الفاكهة غير مرئية.

ومعظم أنواع العفن غير ضارة؛ ففي بعض أنواع الجبن، يُعد العفن جزءًا من عملية تصنيعها. لكن بعض أنواع العفن قد تسبب مشكلات تنفسية أو ردود فعل تحسسية، وفي حالات نادرة تنتج "السموم الفطرية"، وهي مركبات سامة قد تكون أكثر خطورة وتسبب الشعور بالتوعك، وهذا أكثر شيوعًا في أطعمة كالحبوب والمكسرات والتوابل.

كيف تمنع نمو العفن على الفاكهة؟

رغم صعوبة منع نمو العفن كليًا على الفاكهة التي تشتريها، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات لتقليل احتمال المفاجآت غير السارة:

قبل التخزين

• افحص الفاكهة بحثًا عن بقع العفن قبل الشراء، ولا تنسَ فحص السيقان

• لا تشترِ كمية أكبر من حاجتك، لتقليل احتمال تعفن ما لا تستهلكه

• احفظ معظم الفواكه في الثلاجة لإطالة عمرها، بما فيها فواكه قد لا تخطر ببالك عادة كالخوخ والكمثرى

• نظّف ثلاجتك بانتظام (شهريًا على الأقل)؛ فرغم أن العفن يفضّل الحرارة الأعلى، فإنه لا يزال قادرًا على النمو في برودة الثلاجة

أثناء التخزين

• غطِّ الفاكهة المقطّعة بغلاف بلاستيكي واحفظها في الثلاجة

• ضع الفاكهة المعلّبة في وعاء تخزين نظيف بعد الفتح واحفظها بالثلاجة

• قطّع وجمّد الفاكهة التي لن تستهلكها في وقتها

قبل الأكل

• اغسل الفاكهة بالماء قبل تناولها، حتى ذات القشرة كالبطيخ. ورغم إمكانية استخدام بيكربونات الصودا أو الخل في الغسيل، فإن كليهما قد يؤثر على طعم الفاكهة

• اغسل الفاكهة فقط عند الاستعداد لتناولها؛ فغسلها قبل أيام يمنح العفن بيئة رطبة مثالية للنمو