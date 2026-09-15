الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل مصنع دهانات في الزرقاء

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن طواقم الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني الزرقاء أخمدت حريقاً شب داخل أحد مصانع الدهانات في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء.

وأضاف الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة، فيما نتج عنه إصابة خمسة أشخاص بضيق في التنفس، جراء استنشاقهم الغازات المنبعثة من الحريق.

وقدمت طواقم الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلتهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، حيث تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الجهات المختصة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق.