المعونة الوطنية: المعونة لا تتوقف مباشرة بعد الحصول على وظيفة

خبرني - قالت مديرة صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، الثلاثاء، إن المعونة لا تتوقف مباشرة بعد حصول المستفيد على فرصة عمل، مشيرة إلى تعديل التعليمات بما يضمن منحه فترة سماح مدتها عام عند الانتقال إلى العمل الرسمي.

وفي حديثها لبرنامج "صوت المملكة"، أوضحت شنيكات أن التعديل يأتي ضمن توجه الصندوق لتعزيز الانتقال من الاعتماد على المعونة إلى العمل والإنتاج، باعتبار ذلك أحد أشكال الحماية الاجتماعية.

وشملت التعديلات حوافز إضافية للمتدرب إذا كان من الأشخاص ذوي الإعاقة أو سيدة لديها أطفال في سن الحضانة، إلى جانب السماح باقتطاع جزء من المعونة في حال انسحب المستفيد من التدريب بعد البدء به، نظرا إلى استفادته من فرصة تدريب كان يمكن أن تذهب إلى شخص آخر.

وأكدت شنيكات أن التعليمات الجديدة تركز على التزام المستفيد بمسار مهني واحد، مع إمكانية الانتقال بين مستوياته أو الحصول على تدريبات مساندة، مثل التسويق، بدلا من الالتحاق بدورات متعددة من دون ارتباط واضح بسوق العمل.

وفي هذا السياق، كشفت عن توجه لزيادة أعداد المشاركين في برامج التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن حصة فرص التشغيل ارتفعت إلى 15%.

وأوضحت أن برنامج التمكين الاقتصادي بدأ بصورة فعلية عام 2023، بعدما كانت موازنته في السابق لا تتجاوز 300 ألف دينار، ولم يكن عدد المتدربين يتجاوز 200 شخص.

ومنذ 2023 وحتى العام الحالي، ارتفعت موازنة التدريب في برنامج التمكين الاقتصادي إلى 1.5 مليون دينار، ما أتاح للصندوق مضاعفة أعداد المتدربين.

وبينت شنيكات أن الصندوق أجرى مسحا شاملا للفئات في سن العمل، شمل مستويات التعليم والمهارات الموجودة لديهم، وفي حال عدم وجود مهارة جرى التعرف إلى ميولهم واهتماماتهم، بهدف ربط التدريب باحتياجاتهم وفرص العمل.

ولضمان جدية المشاركة، أصبح التدريب يسبقه برنامج توعوي يستهدف رب الأسرة وأفرادها في سن العمل، لشرح أهمية الانتقال من الاعتماد على المعونة إلى الإنتاج والعمل.

وفي ما يتعلق بدور القطاع الخاص، أشارت شنيكات إلى مساهمته في توفير فرص عمل والتوعية بها، خصوصا في قطاع الألبسة، حيث يشارك ممثلون عن غرفة صناعة الأردن في دورات التدريب للتعريف بفرص العمل والمزايا المتاحة في المصانع.

ولفتت إلى أن القطاع الخاص نقل في إحدى الحالات آلات خياطة من مصنع إلى موقع التدريب، ليتدرب المستفيدون على المعدات المستخدمة فعليا في سوق العمل.

ويمتد دور القطاع الخاص إلى برنامج "كاش بلس"، من خلال مساهمات تقدمها شركات الفوسفات والبوتاس سنويا على شكل قسائم شراء توزع على المنتفعين، ولا سيما خلال رمضان وفصل الشتاء.

وأضافت شنيكات أن صندوق المعونة الوطنية يرتبط بنحو 12 شراكة مع مؤسسات مجتمع مدني، بهدف تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر، وتشمل التدريب وتمويل مشاريع، مع تحمل الصندوق في بعض الحالات تكاليف التدريب والنقل.

وأوضحت أن هذه الشراكات بدأت قبل نحو عامين وما تزال في طور التطور، فيما تتضمن الموافقات التمويلية من وزارة التخطيط متطلبات للتنسيق مع صندوق المعونة الوطنية.