هالاند يرفع مبيعات الجزر في النرويج

خبرني - تسبب النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي، في ارتفاع استهلاك الجزر في النرويج.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، ألهم إيرلينغ هالاند آلاف الأطفال في النرويج بعاداته الغذائية الصحية، خصوصاً عشقه للجزر العضوي الذي يتناوله كوجبة خفيفة بدلاً من إعلانات تروّج للخضروات المحلية.

وأضافت الصحيفة أنه وفقاً لوزارة الزراعة النرويجية، يدين المزارعون بالفضل لهالاند، حيث سجل منتجو الجزر "تأثير هالاند" على المبيعات خلال الأسابيع الأخيرة، مع ارتفاع الطلب على الجزر مقارنة بالسنوات الماضية.

ولم يتوقف الأمر عند الجزر، إذ ظهر هالاند في إعلانات تروّج للخضروات المحلية، وشجع النرويجيين على شراء المنتجات المحلية.

كما وصل تأثير ذلك للأطفال، لدرجة أن طفلاً نرويجياً يبلغ 6 سنوات أصبح يطلب "حلوى هالاند"، والمقصود بها الجزر، بعدما أصبح يعتبر النجم قدوة له ويريد أن يصبح مثله.

يذكر أن النظام الغذائي لهالاند يتضمن وجبات عديدة وشهية، صحية ومتوازنة بين البروتين والخضراوات، ومكوناتها محلية.

ويولي المهاجم النرويجي أهمية كبيرة للفاكهة والخضراوات، وخاصة الجزر، ولا يقتصر الأمر على تناوله الجزر المبشور، بل يتناوله طازجاً كحلوى أو وجبة خفيفة، وهذه طريقته لتجنب السكر، الممنوع في نظامه الغذائي.