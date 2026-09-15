الكرياتين وحب الشباب.. حقيقة صادمة أم مجرد اعتقاد خاطئ؟

خبرني - يُساء فهم الكرياتين كثيرًا فيما يتعلق بظهور حب الشباب، إذ يعتقد البعض أنه مسؤول مباشر عن تفاقم مشاكل البشرة. لكن على عكس هذا الاعتقاد الشائع، لا توجد أدلة علمية قوية تؤكد أن هذا المكمل يسبب حب الشباب، بل تشير الأبحاث إلى أنه آمن في هذا الجانب وقد تكون له فوائد غير مباشرة لصحة الجلد.

كما يُعرف الكرياتين بدوره الفعّال في دعم الأداء الرياضي وتحسين القدرة البدنية، إضافة إلى وجود مؤشرات على مساهمته المحتملة في تعزيز الذاكرة قصيرة المدى ووظائف الدماغ.

كيف يساعد الكرياتين عضلاتك؟

يعد الكرياتين مزيجاً من الأحماض الأمينية يُنتجه الجسم طبيعيًا في البنكرياس والكبد والكلى، ويُخزَّن نحو 95% منه في العضلات الهيكلية، ويدعم الكرياتين إنتاج "ATP"، مصدر الطاقة الأساسي للخلايا الذي تعتمد عليه العضلات للانقباض أثناء الحركة والتمرين، ويُعد المصدر الرئيسي للطاقة خلال التمارين المكثفة كرفع الأثقال أو تمارين HIIT التي تستمر 10 ثوانٍ أو أقل.

ويمكن لمكملات الكرياتين أن ترفع مستوياته في العضلات، ما يعزز الأداء البدني قصير المدى، ويدعم نمو العضلات، ويقلل وقت التعافي بين التمارين، بحسب تقرير نشره موقع "Health".



فوائد صحية أخرى للكرياتين

كما يوفر الكرياتين طاقة لخلايا الدماغ وقد يدعم الوظائف الإدراكية؛ إذ منحت مكملاته في دراسة عام 2018 البالغين الأصحاء تحسنًا مؤقتًا في الذاكرة قصيرة المدى ومهام الاستدلال، وإن كانت هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لفهم تأثيره الكامل على وظائف الدماغ.

وهناك أدلة أولية على أن الكرياتين قد يساعد في إدارة حالات معينة، وقد درس الباحثون فوائده المحتملة لكل من: مرض هنتنغتون (اضطراب عصبي تنكسي)، الحثل العضلي، هشاشة العضلات المرتبطة بالعمر، السكري، وصحة القلب والأوعية الدموية.

هل يسبب الكرياتين حب الشباب فعلاً؟

يعتقد البعض أن مكملات الكرياتين تسبب حب الشباب، لكن الأبحاث لا تدعم هذا الارتباط إطلاقًا. بل على العكس، قد يساعد الكرياتين بشرتك فعليًا؛ فعند استخدامه ككريم موضعي، قد يُنعّم التجاعيد، ويحمي من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويشد الجلد المترهل، وتعود هذه الفوائد على الأرجح لتأثير الكرياتين على جينات وبروتينات الجلد.

وقد يكون حب الشباب أثرًا جانبيًا لمكونات أخرى في مكملات البروتين أو التغذية؛ فمكملات البروتين قد ترفع خطر حب الشباب لدى المراهقين الذكور، إذ يحفّز هذا البروتين المشتق من الألبان إنتاج الزيوت في الوجه، ما يؤدي لظهور البثور.

آثار جانبية محتملة

تعد مكملات الكرياتين آمنة نسبيًا وآثارها الجانبية ضئيلة للغاية عند استخدامها بشكل صحيح، وأكثرها شيوعًا زيادة الوزن الناتجة عن احتباس الماء أو قلة التبول، وهي تزول عادة خلال الأسبوع الأول.

ومن الآثار الجانبية الأخرى خصوصًا مع الاستخدام طويل الأمد، عدم تحمل الحرارة، الإسهال، الانتفاخ، الغثيان، تلف الكلى أو الكبد، تشنجات العضلات، والنوبات التشنجية.

نصائح لاستخدام آمن للكرياتين

ابحث أولاً عن منتج عالي الجودة؛ واقرن تناوله بتمارين تناسب أهدافك الرياضية، كرفع الأثقال أو تمارين المقاومة أو HIIT.

ويوصي بعض الخبراء بمرحلة "تحميل" في البداية لتسريع نمو العضلات، عبر تناول 20-25 غرامًا يوميًا لمدة 5-7 أيام، ثم تخفيض الجرعة لمستوى الصيانة الموصى به على المدى الطويل، وهو 3-5 غرامات يوميًا للبالغين.