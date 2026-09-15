تنقيب ذكي.. الصين تختصر استكشاف المعادن من 6 أشهر إلى أسبوع

خبرني - كشفت الصين عن نظامين جديدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي للتنقيب عن المعادن وإعداد الخرائط الجيولوجية.

ويستهدف النظامان تحويل عمليات المسح والاستكشاف الجيولوجي إلى منظومة أكثر كفاءة وذكاء، مع تقليص المدة اللازمة لبعض عمليات تقييم الموارد المعدنية من نحو 6 أشهر إلى أسبوع واحد.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الصينية التابعة لوزارة الموارد الطبيعية إطلاق نظامي الخرائط الجيولوجية بالذكاء الاصطناعي والبحث عن الخامات بالذكاء الاصطناعي خلال المؤتمر والمعرض الصيني الثامن والعشرين للتعدين، الذي اختتم أعماله في مدينة تيانغين شمال الصين.

منهج جديد للمسح الجيولوجي

ويقدم نظام الخرائط الجيولوجية بالذكاء الاصطناعي منهجًا جديدًا للمسح الجيولوجي الإقليمي، من خلال دمج البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات الحديثة في عمليات رسم الخرائط.

ويعتمد النظام على دمج وتحليل البيانات متعددة المصادر التي يتم جمعها من الفضاء والجو والأرض، مع إدخال الخرائط الجيولوجية التي ينتجها الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل عملية المسح.

ولا يقتصر النظام على رسم الخرائط، وإنما يعيد تنظيم أساليب إدارة البيانات الجيولوجية، وجمع البيانات الميدانية، وتحليل المعلومات الجيولوجية، وإعداد الخرائط وعرض نتائج المسح.

كما يغطي دورة العمل كاملة، بدءًا من الدراسات الأولية وجمع البيانات، وصولًا إلى إنشاء الخرائط وتجميعها.

ويمكن للنظام تحديد الأجسام الجيولوجية بدقة إجمالية تتجاوز 90%، كما يرفع كفاءة معالجة البيانات والتحليل المتكامل وإعداد الخرائط الجيولوجية بأكثر من 50%.

اختبارات عديدة

وجرى اختبار النظام باستخدام ما يقرب من 100 ورقة خرائط بمقياس 1:50,000 في مناطق على مستوى المقاطعات، من بينها تشينغهاي والتبت وشينجيانغ وفوجيان، كما استخدم في دول أخرى تشمل المغرب ولاوس.

أما نظام البحث عن الخامات بالذكاء الاصطناعي، فيستهدف تقليل الاعتماد التقليدي على خبرة الجيولوجيين في تحليل كميات كبيرة من البيانات متعددة المصادر.

ويجمع النظام بين بيانات علوم الأرض، والمعارف الجيولوجية، ونماذج الاستكشاف، وأكثر من 200 خوارزمية لمعالجة وتحليل البيانات المستخدمة في التنقيب عن المعادن، بما ينقل العملية من الاستكشاف القائم أساسًا على الخبرة إلى الاستكشاف المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ويستند النظام إلى ملايين المدخلات الموجودة في رسوم بيانية للمعرفة الجيولوجية، تشمل البيئات الجيولوجية وأنماط التمعدن ونماذج الرواسب المعدنية، إلى جانب خوارزميات لمعالجة وتحليل البيانات الجيولوجية وبيانات الجاذبية والمغناطيسية والكهربائية والجيوكيميائية والاستشعار عن بُعد.

ويستطيع النظام جمع ودمج البيانات الجيولوجية متعددة المصادر، واستخراج مؤشرات التمعدن الرئيسية، وتحديد المناطق الواعدة للتنقيب، واكتشاف أهداف الاستكشاف، وإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للتراكيب الجيولوجية، وإعداد تقييمات لتوقعات الموارد، وإنتاج مجموعات من الخرائط المتخصصة وتقارير التقييم.

وحتى الآن، جرى اختبار نظام البحث عن الخامات بالذكاء الاصطناعي في أكثر من 100 مشروع موزعة على أكثر من 10 مناطق على مستوى المقاطعات في الصين، بينها التبت وشينجيانغ وفوجيان وشاندونغ ومنغوليا الداخلية.

وأكد مسؤولون بهيئة المسح الجيولوجي الصينية أن النظامين، اللذين طورتهما الهيئة بصورة مستقلة، يمكن أن يقدما مرجعًا تقنيًا للتحول الذكي في عمليات استكشاف المعادن عالميًا، وأن يساهما في دفع الابتكار التكنولوجي في مجال المسوح الجيولوجية على المستوى الدولي.

ثلاث أنماط للعمل

ويمكن للمستخدمين اختيار ثلاثة أنماط للعمل: قيادة الخبراء، أو التشغيل الآلي، أو التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وفق طبيعة كل مشروع. وتساعد هذه القدرات على تضييق نطاق المناطق ذات الإمكانات المعدنية الأعلى وتحديد المواقع التي تستحق المزيد من الاستكشاف، بما في ذلك الحفر.

وأظهرت الاختبارات أن عمليات التنبؤ بالمعادن وتقييمها، التي كانت تستغرق نصف عام، يمكن إنجازها حاليًا خلال أسبوع واحد. وفي منطقة تشينغلينغ الغربية، استخدم النظام لاستكشاف الذهب، وأنجز معالجة البيانات متعددة المصادر والتقييم التنبؤي لـ32 ورقة خرائط بمقياس 1:50,000 خلال خمسة أيام، وحدد بسرعة هدفين لاستكشاف الذهب وأربع مناطق مواتية لمزيد من التنقيب.

ويمكن استخدام النظام في استكشاف مجموعة واسعة من المعادن الصلبة، تشمل الذهب والحديد والنحاس والألومنيوم والليثيوم والكوبالت والنيكل والرصاص والزنك والكروم والبوتاس واليورانيوم.

ويتضمن النظام خبرات تراكمت على مدى عقود لدى هيئة المسح الجيولوجي الصينية، ويقدم خمس وظائف أساسية: إدارة البيانات الجيولوجية والمعدنية، وإدارة المعرفة، ومعالجة البيانات وتفسيرها، والتنبؤ والتقييم بالذكاء الاصطناعي، ونموذج ذكاء اصطناعي واسع النطاق مخصص لاستكشاف المعادن.

