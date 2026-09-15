فليك عن ثقة يامال في الفوز بالكرة الذهبية: كنت أفضل ألا يقول ذلك

خبرني - أشاد الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، بثقة الموهوب لامين يامال بنفسه بعدما صرح الأخير في مقابلة صحافية بأنه والفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، من أفضل اللاعبين في العالم ويستحقان الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026.

وقال فليك في مؤتمر صحافي الثلاثاء: لامين؟ أعتقد أنه صادق فحسب. لديه تلك الثقة بالنفس، وقد أظهر في بداية هذا الموسم مدى قوته. إنه لاعب استثنائي. كنت أفضل لو لم يُصرح بذلك، لكن من الطبيعي أن يرغب في الفوز بالكرة الذهبية، إنها جائزة مهمة. إنه يُعبر عما يشعر به، وسأستمر في دعمه. وأضاف: ما يُعجبني هو أنه يُظهر تلك الثقة على أرض الملعب أيضاً. جميعنا نحب رؤيته يلعب بهذه الطريقة، عندما يراوغ لاعباً أو اثنين أو ثلاثة، يهتف الملعب بأكمله إعجاباً.



كما تابع قائلاً: هذا هو لامين.. من الرائع أن يكون لدينا لاعب مثله. يقول إنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية، وأعتقد أنه كذلك. لقد فاز بلقبين معنا وكأس العالم مع إسبانيا، فلماذا لا؟.

وكتن الجناح البالغ 19 عاماً والذي حل ثانيا في التصويت خلف الفرنسي عثمان ديمبلي في سباق الكرة الذهبية العام الماضي، صرح في مقابلة ستُبث كاملة الجمعة المقبل على قناة موفيستار، بأنه يستحق الفوز بالجائزة هذا العام متفوقاً على مبابي.



كما أكد قائلا: في رأيي، أنا ومبابي أفضل لاعبَين في العالم. هذا واضح جدا، وكل من يشاهد المباريات يعرف ذلك.

أما عندما سُئل حول هذا الموضوع، فأبدى مدربه فليك (61 عاماً) دعمه، لكنه أقر بأنه سيكون "سعيداً جداً" عند انتهاء حملة الكرة الذهبية.