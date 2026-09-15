خبرني - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حالة من الخوف والهلع بين ركاب طائرة إيرانية، بعدما تعرضت لاضطراب شديد وأضرار في أجزاء من المقصورة الداخلية، قبل أن تهبط اضطرارياً في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، فيما أعلن الطيار حالة الطوارئ.

فقد أظهر المقطع المتداول حالة من الذعر بين الركاب فيما تكسر وانهار جزء من سقف الطائرة الداخلي وسط ارتفاع صرخات الركاب.

وأفاد ناشطون بأن من بين المسافرين عدداً من المواطنين العراقيين، وفق ما نقلته وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء.



والطائرة هي من طراز "بوينغ 737" وتابعة لشركة "سبهران" للطيران، كانت في رحلة إلى مدينة كرمانشاه غربي إيران، عندما تعرضت لخلل فني بعد الإقلاع.

في حين، تمثل الخلل في إحدى عجلات الطائرة، مع احتمال تعرض المحرك لأضرار، ما دفع قائد الطائرة إلى إعلان حالة الطوارئ واتخاذ قرار بالعودة إلى مطار مشهد.

وهبطت الطائرة بسلام في مطار مشهد، دون أنباء عن وقوع إصابات بين الركاب.

هذا وكانت الطائرة متجهة إلى كرمانشاه قبل أن يقرر قائدها العودة إلى مشهد، التي أقلعت منها، عقب إعلان حالة الطوارئ بسبب الخلل الفني.

وعقب الحادث، أُغلق المدرج 31 الأيسر في مطار مشهد مؤقتاً، وسط توقعات باحتمال حدوث تأخيرات أو تغييرات في مواعيد بعض الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.