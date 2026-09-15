اكتئاب ما بعد الاعتزال.. كيف عالج ميسي زميله القديم؟

خبرني - نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي في معالجة زميل قديم له من اكتئاب شعر به عقب اعتزال كرة القدم.

واعتزل إيزكويل لافيتزي نجم الأرجنتين السابق اللعب في نهاية عام 2019، وهو الذي لعب لفرق نابولي وباريس سان جيرمان وخسر نهائي كأس العالم 2014 مع "البرغوث" أمام ألمانيا، كما دافع عن ألوان هيبي شينا فورشن الصيني.

وكشف لافيتزي في حوار مع منصة "أمازون برايم" في نسختها الإيطالية عن المعاناة التي واجهها بعد الاعتزال: "عندما توقفت عن اللعب، شعرت بفراغ ولم يكن هناك ما يملؤه".

وواصل: "لقد عانيت من الاكتئاب ودخلت المستشفى. أنا أتناول الأدوية وأخضع للعلاج، وأتعافى ببطء".

وعن الكيفية التي تخلص بها من الألم النفسي يقول: "لقد غيّر قدوم ابني حياتي؛ فهو يمنحني الكثير من السعادة ويشعرني بالحياة، كما منحني القوة للاستمرار".

ولم ينس لافيتزي الحديث عن دور ليونيل ميسي وآخرين في تجاوز محنته: "قول لمن يعانون إنهم قادرون على تجاوز الأمر بالتحلي بالتواضع والإرادة. لقد وقف عالم كرة القدم بجانبي، وكان الكثيرون قريبين مني، مثل ميسي وسيرجيو أغويرو وباولو كانافارو".

وفيما يخص ليونيل ميسي تحديداً، قال: "تجمعني بميسي صداقة مميزة؛ فنحن نتحدث عن أمور كثيرة، وهو شخص رائع".

ويمتلك ليونيل ميسي شعبية كبيرة بين زملائه في المنتخب الأرجنتيني على مدار الأجيال المتعاقبة منذ انضمامه لـ"ألباسيلستي" لأول مرة في 2005 وحتى الآن.