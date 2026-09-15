الاردن .. المعونة الوطنية: 15 ألف أسرة خرجت من قوائم المستفيدين العام الماضي

خبرني - قالت مديرة صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، الثلاثاء، إن معدل إيقاف استفادة الأسر من المساعدات يتراوح شهريا بين 1500 و1700 أسرة.

وفي حديثها لبرنامج "صوت المملكة"، أوضحت شنيكات أن قوائم الأسر المستفيدة ديناميكية وتتغير شهريا وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على الأسر، والتي يرصدها الصندوق من خلال الربط مع السجل الوطني الموحد.

وأشارت إلى أن صندوق المعونة الوطنية مرتبط من خلال السجل الوطني الموحد مع 40 جهة حكومية، ما يوفر معلومات شهرية عن الأسر، فيما يجري الصندوق مسحا إلكترونيا للبيانات شهريا يعرف بـ"الرن الشهري".

وبينت أن أي تغيير يطرأ على الأسرة المستفيدة، مثل امتلاك مركبة جديدة، قد يؤدي إلى فقدان أحد شروط التأهل للبرنامج، وبالتالي الخروج من قائمة الأسر المستهدفة.

وأكدت أن استفادة الأسرة من المعونة أو الدعم تستمر ما دامت شروط التأهل منطبقة عليها، بينما تتوقف الاستفادة عند تغير أحد شروط التأهل.

ولفتت إلى أن عدد الأسر التي أوقفت استفادتها خلال العام الماضي بلغ نحو 15 ألف أسرة، مقابل دخول أسر أخرى مكانها، باعتبار أن عملية الاستفادة ديناميكية وتتغير وفقا لشروط التأهل.

وذكرت أن نحو 100 ألف أسرة تعد من الأسر الأكثر استقرارا في الاستفادة، وهي الأسر غير القادرة على العمل التي تضم كبار السن والعاجزين، وكانت ضمن برنامج المعونات المالية القديم.