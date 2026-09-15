الفيصلي يرد على حافلة الدميسي: لا فزعات.. وما في شيء على أرض الواقع

خبرني - رد أمجد المجالي، على ما أعلنه داعم نادي الوحدات عماد الدميسي بشأن تبرع مجموعة البدارين للنقل والاستثمار بحافلة لنادي الفيصلي، مؤكدا أن إدارة النادي تعتمد في عملها على "المأسسة والمهنية" والتعامل مع مختلف القضايا ضمن الأطر الرسمية.

وأوضح المجالي أن الهيئة الإدارية تقدر كل مبادرة أو جهد شخصي لخدمة النادي، وتوجه الشكر لكل من يبادر، إلا أنها تحرص على أن يكون أي عمل يخص الفيصلي ضمن جهد مؤسسي ورسمي، وبعيدا عن مظاهر "الفزعة"، مشيرا إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي توجه أو مبادرة على أرض الواقع يمكن الإعلان عنها رسميا.

وأكد تجديد الشكر والتقدير لكل جهد شخصي، مع التشديد على ضرورة أن يكون ضمن إطار مؤسسي يضمن المهنية والرسمية، مختتما بالقول: "خلينا نركز مع الزعيم في مواجهته المهمة الآسيوية مع الريان القطري".